به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در خصوص ظرفیتهای گردشگری در مناطق آزاد، اظهار کرد: مناطق آزاد ظرفیتهای خوبی برای گردشگری دارند که باید مورد استفاده قرار بگیرد.
وی افزود: از سویی ما در تلاش هستیم این زیرساختها و ظرفیتها را به نحوی مورد بهرهبرداری قرار دهیم تا مردم بتوانند برای سفر آن ها را انتخاب کنند و مد نظر قرار دهند.
صالحی امیری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص میزان تعامل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با وزارت علوم و سایر نهادها برای توسعه گردشگری سلامت در کشور اظهار کرد : باید گفت ما یک نظام جامعه سلامت را طراحی کردیم، نرمافزار آن هم تولید شد. خوشبختانه در روزهای آتی از این نرمافزار بزرگ و جامع نظام سلامت در ایران، رونمایی خواهیم کرد.
وی افزود: نظام سلامت در ایران یک اقتصاد بسیار بزرگی دارد. در سال ۱۴۰۳ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ایران به عنوان گردشگر سلامت آمدند و دو میلیارد دلار هزینه کردند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: ما در برنامه هفتم توسعه تعهد داریم که تا سال ۱۴۰۷، دو میلیون گردشگر سلامت و ۶ میلیارد یورو درآمد تولید کنیم و این امر قطعاً شدنی است.
وی ادامه داد: مشکل ما عدم انسجام بین دستگاههای مسئول بود، این مسئله را ما در دولت آقای پزشکیان حل کردیم. وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کار و امور اجتماعی، تأمین اجتماعی و کلیه نهادهای مسئول ما با همدیگر طی یک سال گذشته بیش از ۵۰ جلسه مشترک داشتیم.
صالحی امیری عنوان کرد: به یک نظام جامع سلامت رسیدیم، تقسیم کار ملی مشخص شد، ما باید چه کاری انجام بدهیم، وزارت بهداشت، وزارت کار و امور اجتماعی، تأمین اجتماعی و بخش خصوصی، خصوصاً بخش خصوصی، خوشبختانه جهتگیری ما جهتگیری بسیار خوبی است.
وی در خصوص چرایی اهمیت به گردشگری سلامت تشریح کرد : به سه دلیل گردشگری سلامت اهمیت میدهیم. اول اینکه ما جزء معدود کشورهای منطقه هستیم که ظرفیت تخصصی بسیار بالایی داریم، پزشکان و متخصصین بسیار زیادی داریم؛ دوم اینکه بیش از ۸۰۰ بیمارستان و مراکز درمانی و تجهیزات پیشرفته داریم؛ و سوم هم اینکه ، متوسط هزینهها در ایران ارزان است که یک پنجم منطقه و یک دهم اروپاست. به همین خاطر توریستهایی که برای درمان و گردشگری سلامت به کشور ما میآیند، همان خدمات را با یک پنجم هزینه در ایران دریافت میکنند.
صالحی امیری تاکید کرد : انشاءالله در سال ۱۴۰۵ شاهد یک تحول جدی در نظام سلامت ایران خواهیم بود.
