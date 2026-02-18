میرمحمد غراوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه راهآهن رشت–آستارا گفت: تاکنون ۱۲۵ کیلومتر از مسیر این پروژه تملک شده و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت ماده ۹ قانون تملک اراضی، باقیمانده مسیر نیز تا پایان سال آزادسازی شود.
وی با بیان اینکه مجوز اجرای ماده ۹ از سوی وزیر راه و شهرسازی صادر شده است، اظهار کرد: برنامهریزی ما این است که با تأمین منابع مالی لازم، فرآیند تملک کل مسیر تا پایان سال به سرانجام برسد تا زمینه برای آغاز عملیات اجرایی فراهم شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسه بررسی نهایی طرح در وزارت راه و شهرسازی افزود: نشست مشترکی با حضور مسئولان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور و طرف روسی برگزار شد و شرکت «کاسپین سرویسز» بهعنوان نماینده شرکت روس برای اجرای این خط، مذاکرات مفصلی با معاون وزیر راه و شهرسازی انجام داده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان تأکید کرد: امیدواریم علاوه بر تأمین منابع مورد نیاز برای تملک اراضی، نحوه و زمانبندی اجرای پروژه نیز هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
غراوی در ادامه با اشاره به وظایف شهرداریها در آستانه سال نو تصریح کرد: تمامی شهرداریهای استان مکلفند نسبت به آراستهسازی مبادی ورودی و خروجی شهرها، ساماندهی معابر، میادین و پارکها اقدام کنند تا فضای مناسبی برای استقبال از مسافران نوروزی فراهم شود.
وی با بیان اینکه همزمان با فصل درختکاری برنامههای گستردهای در دستور کار قرار گرفته است، افزود: با تأکید استاندار گیلان، شهرداریها موظف به توسعه فضای سبز و کاشت درخت شدهاند و برای شهروندانی که مقابل منازل خود اقدام به کاشت درخت کنند، نهال مثمر و غیرمثمر بهصورت رایگان تأمین میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان خاطرنشان کرد: شهرداریهایی که در حوزه کاشت درخت و توسعه فضای سبز عملکرد بهتری داشته باشند، مورد تشویق و حمایت بیشتری قرار خواهند گرفت و بررسیها نشان میدهد اغلب شهرداریها در این زمینه فعال شدهاند.
غراوی همچنین درباره سفر اخیر خود به چین گفت: در این سفر قراردادی منعقد نشد و صرفاً از کارخانه تولید اتوبوس و مینیبوس شرکت آنکی در شهر هفئی بازدید بهعمل آمد. قیمتها اخذ شده و مذاکرات ادامه دارد، اما هنوز جمعبندی نهایی صورت نگرفته است.
