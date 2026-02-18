۱۲۵کیلومتر از راه آهن رشت_آستارا تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد موسوی مدیر امور بین الملل وزارت نفت درجمع خبرنگاران در رابطه با جزئیات کمیسیون اقتصادی مشترک گفت: در جریان برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و روسیه، طرفین در سه روز نشست فشرده با حضور ۱۶ تا ۱۷ گروه تخصصی از وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، روند پیشرفت همکاری‌ها، مشکلات موجود و راهکارهای رفع موانع را مورد بررسی قرار دادند. نتیجه این مذاکرات در قالب سند کمیسیون مشترک به امضای دو طرف رسید.

وی ادامه داد: مباحث مطرح‌شده در این کمیسیون طیف گسترده‌ای از موضوعات همچون بهداشت، حمل‌ونقل، استانداردسازی و سایر حوزه‌های همکاری را دربر می‌گرفت.

به گفته این مقام مسئول، در رابطه با جزئیات وضعیت راه آهن رشت استارا اضافه کرد: از ۱۷۰ کیلومتری پیش‌بینی‌شده، ۱۲۵ کیلومتر زمین در اختیار طرفین قرار گرفته است .

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: این توافق‌ها حاصل یک سال تلاش مستمر کارشناسان دو کشور بوده و امضای اسناد همکاری امروز را می‌توان بهترین این همکاری‌ها دانست. همچنین در مرحله نخست اجرای توافقات زیرساختی با روسیه، بخشی از پروژه‌ها از مسیر آذربایجان انجام خواهد شد و مذاکرات در این زمینه همچنان ادامه دارد.