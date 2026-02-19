به گزارش خبرگزاری مهر ، علی حاجیان با اشاره به تعیین تکلیف واحدهای تکمیلشده مجتمع صنفی پرندگان ذبحی اظهار کرد: از سالهای گذشته جمعآوری و تعطیلی پرندهفروشیهای پراکنده سطح شهر یکی از پروندههای مهم در حوزه ساماندهی مشاغل شهری بوده و سازمان دامپزشکی به عنوان متولی این حوزه، پیگیریهای مستمر و جدی خود را از شهرداری داشته است.
وی افزود: برای تحقق این هدف، جلسات متعدد با حضور فرمانداری، استانداری، سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و دامپزشکی برگزار شد و در نهایت طرح مجتمع پرندگان بومی به تصویب رسید. این مجتمع در مجاورت پل تمدن و توسط شهرداری اصفهان ساخته شده است.
حاجیان با بیان اینکه هدف از ایجاد مجتمع، تمرکز بخشی از پرندهفروشیهای سطح شهر و ارتقای کیفیت عرضه و خرید برای شهروندان بود، گفت: این فرآیند تحت نظارت و کنترل دقیق سازمان دامپزشکی انجام میشود. عملیات عمرانی مجتمع در سال ۱۳۹۸ آغاز و در سال ۱۴۰۱ به پایان رسید، اما مشکلات حقوقی مرتبط با واگذاری غرفهها و تکمیل مدارک پایان کار باعث شد تا مجتمع مدتی بدون کاربری و تعطیل باقی بماند.
وی تصریح کرد: طی شش ماه گذشته اقدامات مستمر و متمرکز برای راهاندازی این مجتمع انجام شده و در حال حاضر تلاش میکنیم مشکلات حقوقی و مدارک پایان کار را رفع کنیم تا در صورت عدم بروز مانع خاص، فرایند واگذاری غرفههای مجتمع به متقاضیان تا پایان سال جاری عملیاتی شود.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان تاکید کرد: هدف دیگر این است که تا پایان سال جاری یا ابتدای سال آینده، واحدهای پراکنده پرندهفروشی سطح شهر که ریسک بالایی برای گسترش بیماریهای مشترک انسان و دام ایجاد میکنند، جمعآوری و پلمب شوند و تمام فعالیتها در این مجتمع متمرکز شود تا امکان نظارت دقیقتر بر نوع پرندگان و فرایند ذبح فراهم گردد.
وی با اشاره به اهمیت ساماندهی مشاغل شهری و تاثیر آن بر محیط زیست شهری اظهار کرد: وجود واحدهای پراکنده پرندهفروشی میتواند اختلالهای زیستمحیطی ایجاد کند و به همین دلیل، تعطیلی بخشی از این واحدها و انتقال فعالیتها به مجتمع پرندگان بومی در دستور کار قرار دارد.
