امام جمعه بوموسی منصوب و معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور آیت الله محمد عبادی زاده، حجتالاسلام والمسلمین فتح الله بهزادی به عنوان امام جمعه شهرستان بوموسی منصوب و معرفی شد.
حجتالاسلام والمسلمین بهزادی سابقه امامت جمعه در جزیره هرمز و بخش احمدی را در کارنامه دارد.
آیتالله محمد عبادیزاده در مراسم معرفی امام جمعه جدید جزیره بوموسی، با تأکید بر جایگاه راهبردی این جزیره، اظهار کرد: جزیره بوموسی دارای موقعیتی منحصر بهفرد در حوزه امنیت، اقتصاد و اقتدار ملی است و بهعنوان پیشانی جزایر ایرانی، نقشی تعیینکننده در امنیت استان هرمزگان و کشور ایفا میکند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بینظیر دریایی استان هرمزگان افزود: هرمزگان تنها استانی است که به دو پهنه مهم دریایی خلیج فارس و دریای عمان دسترسی دارد و با برخورداری از بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، سهمی بیبدیل از ظرفیتهای دریایی کشور را در اختیار دارد.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با بیان اینکه این استان بهعنوان پایتخت اقتصاد دریاپایه کشور معرفی میشود، تصریح کرد: اقتصاد دریاپایه، تمدن دریاپایه و نقش تاریخی هرمزگان در تمدن دریایی، ظرفیتهایی کمنظیر برای نقشآفرینی در تحقق تمدن نوین اسلامی فراهم کرده است.
آیتالله عبادیزاده با انتقاد از بهرهبرداری ناکافی از ظرفیتهای دریایی کشور، گفت: بسیاری از کشورها با امکانات بسیار کمتر از ایران، اقتصاد خود را بر پایه دریا بنا کردهاند، اما ما هنوز نتوانستهایم ظرفیتهای گسترده در حوزه گردشگری دریایی، صنایع دریایی، معادن بستر دریا، داروسازی دریایی و ورزشهای دریایی را بهدرستی و آنطور که مورد انتظار مقام معظم رهبری (حفظهالله) است، فعال کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه جزایر راهبردی، بهویژه بوموسی، اظهار کرد: تقویت جمعیت، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختهای ارتباطی، گسترش مراکز علمی، تقویت گردشگری و ایجاد صنایع مرتبط با دریا از الزامات توسعه این جزیره است و این اقدامات باید با نگاه ملی و با تأمین منابع ملی دنبال شود.
امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه امنیت پایدار در جزایر بر پایه حضور مردم شکل میگیرد، خاطرنشان کرد: اقتصاد، امنیت و فرهنگ در جزیره بوموسی باید مردممحور باشد و افزایش جمعیت و ایجاد اشتغال پایدار، مهمترین اولویت توسعه این منطقه راهبردی است.
وی همچنین با تأکید بر نقش مهم نهاد نماز جمعه در تقویت ارتباط میان مردم و نظام اسلامی گفت: امام جمعه حلقه اتصال مردم و حاکمیت است و باید هم مطالبات مردم را پیگیری و هم منویات رهبر معظم انقلاب را تبیین کند.
آیتالله عبادیزاده در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات حجتالاسلام والمسلمین پاکنژاد، تقدیر و حجتالاسلام والمسلمین بهزادی را بهعنوان امام جمعه جدید این جزیره معرفی کرد و ابراز امیدواری کرد با تعامل و همافزایی مسئولان و مردم، زمینه توسعه، پیشرفت و آبادانی هرچه بیشتر جزیره بوموسی فراهم شود.
وی در پایان با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بر ضرورت همافزایی همه مسئولان برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و توسعه مناطق راهبردی استان هرمزگان تأکید کرد.
نظر شما