به گزارش خبرنگار مهر، حسین سپهری، ظهر چهارشنبه، در جمع با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در توسعه استان اظهار داشت: خبرنگاران و اصحاب رسانه با ابزار قدرتمندی که در اختیار دارند می‌توانند در راستای امیدآفرینی، اعتمادسازی مردم و تبیین اقدامات دولت عمل کنند. ما باید واقعیات را به مردم ارائه دهیم؛ هم نقاط ضعف را بیان کنیم و برای رفع آن تلاش کنیم و هم نقاط قوت را تقویت کنیم.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی استان برای تمام اقدامات خود باید پیوست رسانه‌ای داشته باشند و سازمان ما تصمیم دارد هر سه ماه یک بار نشست‌های منظم با خبرنگاران برگزار کند.

سپهری در توضیح وظایف سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان تهران گفت: این سازمان با مسئولیت‌های مهمی مانند برنامه‌ریزی، بودجه، نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، مدیریت آمار و اطلاعات و امور اداری و استخدامی فعالیت می‌کند. همچنین دبیری شوراهای مختلف توسعه، فنی و سرمایه‌گذاری، و مدیریت ستاد تجدید درآمد استان را بر عهده دارد.

رئیس سازمان مدیریت استان تهران به چالش‌های مهم استان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه استان تهران ۳۶ درصد ارزش افزوده کشور، ۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان و ۷۱ درصد مراکز نوآوری کشور را در اختیار دارد، اما در شاخص توسعه‌یافتگی از بین استان‌های کشور در رتبه چهاردهم قرار گرفته است.

سپهری ادامه داد: بحران آب، آلودگی هوا، حمل‌ونقل و مهاجرپذیری از مهم‌ترین چالش‌های استان هستند که نیاز به سیاست‌گذاری ملی دارند.

وی همچنین به وضعیت شاخص‌های خدمات‌رسانی به مردم اشاره کرد: در حوزه بهداشت و درمان، سرانه تخت بیمارستانی در شهرستان‌های استان پایین‌تر از میانگین کشوری است و کمبود پایگاه‌ها و مراکز بهداشتی احساس می‌شود. در حوزه آموزش نیز با اقداماتی که صورت گرفته، تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها از ۳۲ نفر به ۲۹ نفر کاهش یافته و حدود ۶۲۴ مدرسه در حال ساخت یا تکمیل هستند. همچنین در حوزه ورزش، استان هنوز با میانگین کشوری فاصله دارد و کمبود فضای ورزشی وجود دارد.

سپهری در پایان تأکید کرد: اگر سازمان بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، دستگاه‌های دیگر استان نیز می‌توانند به شکل مؤثرتری فعالیت کنند و توسعه استان با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.