خبرگزاری مهر، گروه استانها: با آغاز ماه مبارک رمضان و در آستانه نوروز ۱۴۰۵، بازار کالاهای اساسی در استان تهران زیر ذرهبین ناظران اقتصادی و معیشتی قرار گرفته است، مقامهای دولتی و استانداری تهران در چند روز گذشته ضمن اعلام اینکه هیچ نگرانی جدی بابت تامین کالاهای ضروری وجود ندارد، از طرحهای ویژه برای تنظیم بازار و مقابله با احتکار خبر دادهاند.
استانداری تهران در تازهترین اطلاعیههای خود تاکید کرده که تمامی اقلام مصرفی ماه رمضان، میوههای شب عید و کالاهای اساسی در این استان بهطور کامل تامین شدهاند و طرح تشدید نظارت بر انبارها و بازار با هدف جلوگیری از کمبود و نوسانات قیمتی اجرا میشود.
وضعیت کالابرگ و وعدههای حمایتی
یکی از موضوعات پرچالش در هفتههای اخیر، خبرهایی درباره وجود کالابرگ ویژه ماه رمضان برای همه دهکها بوده است، این وضعیت باعث شکلگیری انتظارات و پرسشهایی در میان شهروندان شده که آیا سرانجام کالابرگ یا یارانه معیشتی رمضان به حسابشان واریز میشود یا خیر، و اگر بله، چه اقلامی را پوشش خواهد داد. گفتوگو با چند فروشنده مواد غذایی در بازار تهران نشان میدهد که تقاضا برای دریافت چنین بستههای حمایتی بالاست، اما مردم هنوز از زمان و نحوه دقیق دریافت آن مطمئن نیستند.
مسئولان استانداری تهران میگویند، که نه تنها کالاهای اساسی تامین شدهاند، بلکه برخی فروشگاهها در نمایشگاههای بهاره نیز با هدف ارائه اقلام مورد نیاز با قیمت کنترلشده فعال می شوند.
حشمتالله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آماری از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در استان تهران اظهار کرد: در مرحله نخست، در استان تهران حدود ۷۷ درصد خانوارهای مشمول، معادل ۳.۵ میلیون خانوار، از این طرح استفاده کردند و بیش از ۱۱.۳ همت کالا خریداری شد. در مرحله دوم نیز تاکنون حدود ۴ همت مصرف ثبت شده است.
معاون استاندار تهران همچنین نسبت به تخلفات برخی فروشگاهها هشدار داد و گفت: هیچ فروشگاهی حق اجبار مردم به خرید یکجای کالا یا خرید اقلام غیرمشمول را ندارد. در صورت مشاهده تخلف، فروشگاه از شبکه طرح حذف خواهد شد.» او از شهروندان خواست تخلفات را از طریق سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش کنند.
در تلاشیم تا هزینه های واحدهای صنفی کاهش یابد
عسگری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامههای تنظیم بازار شب عید گفت: با توجه به رکود نسبی بازار در سالهای اخیر، تلاش شده با همکاری نهادهای مختلف، هزینههای واحدهای صنفی کاهش یابد تا کالاها با قیمت مناسبتری به دست مردم برسد.
او از همکاری شهرداری تهران، بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف برای کاهش یا بخشش اجارهبهای واحدهای تجاری در اسفند ماه خبر داد و افزود: برخی مالکان حتی اجارهبهای این ماه را بهطور کامل بخشیدهاند.
به گفته وی، نمایشگاههای بهاره نیز از ۵ تا ۱۷ اسفند در سراسر استان تهران برگزار میشود و در آنها کالاهای اساسی، کالابرگ الکترونیکی و بازرسیهای مستقر پیشبینی شده است.
عسگری تأکید کرد: این نمایشگاهها بهگونهای برنامهریزی شدهاند که به کسبوکار واحدهای صنفی سطح شهر آسیب نزنند.
با این حال بررسی قیمتها در مغازهها نشان میدهد که برخی اقلام پرمصرف همچون خرما، روغن و برخی لبنیات در هفتههای اخیر با نوسانات قیمتی محسوس نسبت به ماههای قبل مواجه بودهاند؛ موضوعی که میتواند بر قدرت خرید خانوارها تاثیر بگذارد.
استانداری تهران: از ایجاد کمبودهای ساختگی جلوگیری می شود
یکی از فروشندگان خردهفروش در جنوب تهران به خبرنگار مهر گفت: قیمتها روبهبالا است و وقتی خبری از کالابرگ یا یارانه حمایتی میشنویم، انتظار داریم اثرش را در بازار ببینیم، ولی هنوز خبری از بهبود محسوس نیست.
در واکنش به نگرانیها، استانداری تهران اعلام کرده که اجرای طرح تشدید برخورد با محتکران و بازرسی ویژه انبارها از هفته گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد تا از ایجاد کمبودهای ساختگی جلوگیری شود.
بر اساس این طرح، بازرسان بازار، تعزیرات حکومتی و دستگاههای نظارتی بهصورت مستمر در انبارها، فروشگاههای بزرگ و مراکز پخش فعال هستند و هرگونه اختلال در زنجیره توزیع کالاهای اساسی را ثبت و گزارش میکنند.
در خصوص تامین کالاهای اساسی نیز بهروز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، با اشاره به وضعیت بازار طیور به خبرنگار مهر اعلام کرد: در حال حاضر بازار مرغ تا حدودی متعادل است و قیمتها در سطح مناسبی قرار دارد.
وی با تأکید بر خودکفایی کشور در تأمین گوشت مرغ گفت: ۱۰۰ درصد گوشت مرغ مصرفی کشور از تولیدات داخلی تأمین میشود.
هیچ نگرانی در خصوص تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در ادامه به وضعیت گوشت قرمز نیز اشاره کرد و افزود: بیش از ۹۰ درصد گوشت قرمز مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود و مابقی که حدود ۱۰ درصد است نیز با برنامهریزی دقیق و انجام واردات بهموقع تأمین شده است.
جعفری در پایان با رد هرگونه نگرانی در این زمینه تصریح کرد: هیچ نگرانی در خصوص تأمین این محصولات وجود ندارد و ذخایر راهبردی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که پاسخگویی کامل به نگرانیهای معیشتی بدون شفافیت آماری و اطلاعرسانی دقیق درباره وضعیت واقعی موجودی و تخصیص کالابرگ امکانپذیر نیست، یکی از فعالان اقتصادی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اگر وعدههای حمایتی فقط در قالب حرف باقی بماند، فشار روانی و بیاعتمادی افزایش پیدا میکند، حتی اگر تامین کالاها در واقعیت بهدرستی انجام شود.
از سوی دیگر، مسئولان استان تهران از مردم خواستهاند با استفاده از شبکههای توزیع رسمی و از طریق گزارش به سامانههای مرتبط در صورت مشاهده هرگونه احتکار یا کمفروشی همکاری کنند تا طرحهای تنظیم بازار موثرتر اجرا شود.
تحولات بازار در هفتههای آتی، بهویژه پس از اعلام رسمی جزئیات نهایی درباره کالابرگ و بستههای حمایتی، میتواند روشنتر شود؛ روندی که بسیاری آن را آزمایشی برای تعادل بین نیازهای مردم و ثبات بازار در شرایط اقتصادی پیچیده فعلی میدانند.
