۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

مرگ ۳ نفر بر اثر گاز منوکسید کربن در کلاردشت

کلاردشت - سه عضو یک خانواده شامل یک مادر و دو فرزند در روستای پیشمبور بخش غربی شهرستان کلاردشت به دلیل استنشاق گاز منوکسید کربن فوت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،سه عضو یک خانواده شامل یک مادر و دو فرزند در روستای پیشمبور بخش غربی شهرستان کلاردشت به دلیل استنشاق گاز منوکسید کربن فوت کردند و اجساد آنان پس از مراحل قانونی برای بررسی‌های دقیق‌تر به پزشکی قانونی منتقل شد.

در این حادثه یک زن حدود ۵۰ ساله به همراه دختر ۱۵ ساله و پسر ۲۰ ساله‌اش به دلیل استنشاق گاز منوکسید کربن دچار خفگی شده و جان باختند.

پس از حضور نیروهای امدادی هلال‌احمر و تیم پزشکی اورژانس ۱۱۵ و تکمیل پرونده اولیه، اجساد این سه نفر برای انجام بررسی‌های تکمیلی به مراکز پزشکی قانونی منتقل شد.

