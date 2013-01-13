  1. جامعه
۲۴ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

پزشکی قانونی مرگ دو پزشک و یک مهندس را تایید کرد

پزشکی قانونی مرگ دو پزشک و یک مهندس را تایید کرد

یک مقام مسئول در پزشکی قانونی کشور مرگ 4 قربانی گاز گرفتگی در خوزستان که دو نفر آنها پزشک بودند را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبری مبنی بر مرگ 4 پزشک متخصص، به دلیل مسمویت با منوکسید کربن در شهرستان دزفول، مدیرکل پزشکی قانونی استان خوزستان با تایید مرگ 4 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در این شهرستان گفت: تنها دو نفر از این افراد پزشک بودند و دو متوفی دیگر پزشک نیستند.

دکتر فرزاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: پنج‌شنبه شب، (21 دی ماه) چهار نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در منزلی در شهرستان دزفول جان خود را از دست دادند که سه نفر از آنان با یکدیگر برادر بودند.
 
وی با اشاره به آزمایشات انجام گرفته در پزشکی قانونی اهواز افزود: بررسیهای لازم در آزمایشگاه پزشکی قانونی اهواز روی نمونه‌های این اجساد انجام شد که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته علائم مرگ بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در نمونه ها کاملا مشهود بود.
 
حسینی اسامی آنان را به شرح زیر اعلام کرد:
  1. دکتر سید امیر میرباقری 54 ساله، فوق تخصص گوارش و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
  2. دکتر سید نادر میرباقری 48 ساله،‌ دکترای علوم آزمایشگاهی
  3. مهندس سید امید میرباقری 44 ساله،‌ شغل آزاد
  4. سید نظام‌الدین پزشکی 52 ساله، شغل آزاد‬
کد مطلب 1789784

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها