پزشکی قانونی مرگ دو پزشک و یک مهندس را تایید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبری مبنی بر مرگ 4 پزشک متخصص، به دلیل مسمویت با منوکسید کربن در شهرستان دزفول، مدیرکل پزشکی قانونی استان خوزستان با تایید مرگ 4 نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در این شهرستان گفت: تنها دو نفر از این افراد پزشک بودند و دو متوفی دیگر پزشک نیستند.

دکتر فرزاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: پنج‌شنبه شب، (21 دی ماه) چهار نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در منزلی در شهرستان دزفول جان خود را از دست دادند که سه نفر از آنان با یکدیگر برادر بودند.

وی با اشاره به آزمایشات انجام گرفته در پزشکی قانونی اهواز افزود: بررسیهای لازم در آزمایشگاه پزشکی قانونی اهواز روی نمونه‌های این اجساد انجام شد که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته علائم مرگ بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در نمونه ها کاملا مشهود بود.

حسینی اسامی آنان را به شرح زیر اعلام کرد: