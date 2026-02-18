ابهامات پیرامون حقوق ورودی انواع خودروی سواری در سال جاری برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اعلام کرد، به پیوست نامه شماره ۶۹۱۴۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ معاونت محترم برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران و نامه شماره ۶۶۷۲۱۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ دفتر مقررات صادرات و واردات در خصوص ماخذ حقوق ورودی انواع خودرو سواری در سال جاری ابلاغ میشود.

در خصوص خودروهای وارده توسط جانبازان معزز و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور بخشنامه های اصداری کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

در ادامه جزئیات مکاتبه معاون مرتضی احمدی سازمان توسعه تجارت با معاون گمرک ایران بدین شرح قابل مشاهده است؛