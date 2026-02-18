۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹

هلاکت نظامی اسرائیلی به دست یک نظامی دیگر در غزه

گزارش های رسانه ای حاکی از هلاکت یک نظامی صهیونیست به ضرب گلوله یک نظامی صهیونیست دیگر در جنوب نوار غزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یکی از نظامیان اطلاعاتی این رژیم وابسته به نیروهای چترباز به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست دیگر در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه خبر داد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد، به نظر می رسد نظامیان اسرائیلی در مناطق موسوم به خط زرد به سمت 2 نیروی وابسته به تیپ چتربازان که در حال انجام مأموریت در منطقه بودند تیراندازی کردند.

این نظامی صهیونیست بعد از آن که به شدت زخمی شد قبل از انتقال به بیمارستان به هلاکت رسید.

این نخستین باری نیست که نظامیان صهیونیست درجریان جنگ غزه به سمت یکدیگر تیراندازی می کنند.

    • جهانبخش IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      هلاکت یک کفتار صهیونیو یک شیطان را جشن می گیریم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها