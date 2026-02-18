وبگاه صهیونیستی: سیاست های تل آویو باعث افزایش قدرت حماس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری عربی ۲۱، یک گزارش رسانه ای صهیونیستی ضمن بررسی جنگ‌های مکرر رژیم صهیونیستی در نوار غزه و تأثیرات آن‌ها بر افزایش قدرت جنبش حماس نوشت که این جنبش با وجود ضربات دردناکی که در هر جنگ نظامی دریافت می کند، مبادرت به افزایش قدرت خود می کند.

بن کاسپیت، نویسنده صهیونیست در گزارش خود که در وب‌سایت عبری «والا» منتشر شد، تصریح کرد که بنیامین نتانیاهو مکررا رکوردهای ناامیدکننده خود را تکرار می کند و هر بار که فکر می کنیم بدتر از این نمی شود، وی سطح پایین تری از عملکرد خود را بروز می دهد.

وی افزود که در هفتم اکتبر، نیروهای حماس از مکانی مستحکم خارج شده و از سستی و نقص اطلاعاتی تل آویو سوءاستفاده کردند تا حمله خود را در طول یک روز کامل انجام دهند.

این نویسنده صهیونیست در مقاله خود افزود: نتانیاهو این بار موفق نخواهد شد و نخواهد توانست این ننگ و رسوایی را پاک کند و از مسئولیت هایش فرار کند و این مسایل از حافظه اسرائیلی‌ها پاک نخواهد شد.

وی با اشاره به وعده‌های ناموفق نتانیاهو در مورد سرنگونی حماس و پروتکل‌های ساختگی و دروغ‌های آشکار و بهانه‌های واهی و استدلال‌های دروغین وی و توهم توطئه و خیانت داخلی او نوشت که وی اسرائیل را در یک نقطه سقوط واقعی قرار داده است.

بن کسپیت خاطرنشان کرد که نتانیاهو در کابینه های مکرر خود بر تعیین هدف استراتژیک خود مبنی بر سرنگونی حماس در غزه تمرکز کرده بود، اما مدتی بعد هدف استراتژیک خود را تغییر داد و در نهایت نتیجه این شد که تل‌آویو هر بار با حماسی قوی‌تر، مصمم‌تر، مسلح‌تر و قدرتمندتر روبرو می‌شود، تا اینکه جنگ شکست‌خورده ۲۰۱۴ فرا رسید که شاهد موفقیت حماس در بهره‌برداری از نقاط ضعف اسرائیل بود.

این نویسنده صهیونیست افزود که حماس یک سازمان تروریستی نیست، بلکه یک ارتش ماهر، آموزش‌دیده، مسلح و مصمم است که به بخش‌ها، تیپ‌ها و گردان‌های مختلف تقسیم شده است. این ارتش دارای وسایل ارتباطی مدرن است و در حفظ امنیت ارتباطات مهارت دارد و عناصر آن در تیراندازی، پناه گرفتن و حمله مهارت دارند.

وی افزود که این ارتش پیشرفته‌ترین واحدهای تونل‌سازی را در جهان امروز ایجاد کرده و توانسته تمام غزه را حفر کند، و مواضع پرتاب موشک و مواد منفجره را مستقر کند. حماس سلاح تولید می‌کند، موشک‌هایش را ذخیره می‌کند و خمپاره‌ها را در زیر زمین پنهان می‌کند.

بن کسپیت ابراز داشت که رژیم صهیونیستی امروز ثمره اشتباهات خود را در جنگ‌های قبلی می بیند، زیرا نتوانست حماس را خلع سلاح حماس کند و ضرباتی به آن وارد نکرد که آن را از بازگشت به مسیر خود منع کند.

وی تاکید کرد که حماس با ترور فرماندهانش شکست نخواهد خورد. پیش از این نیز بارها رهبران و فرماندهان آنها ترور شده اند، اما هر بار آنها افراد جدیدی را جایگزین کرده اند.

وبگاه والا ابراز داشت که نتیجه ۱۷ عملیاتی که ارتش از سال ۲۰۰۶ علیه حماس در غزه انجام داده است، این است که این جنبش به طرز باورنکردنی قوی‌تر شده است.