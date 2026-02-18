  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

استقبال ساکنان نوار غزه از ماه مبارک رمضان+ تصاویر

فلسطینی های ساکن نوار غزه با وجود بحران انسانی و معیشتی در این منطقه به استقبال ماه مبارک رمضان رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، با وجود آن که بحران انسانی گسترده در نوار غزه در سایه کارشکنی های رژیم صهیونیستی برای ورود کمک های انسانی به این منطقه همچنان ادامه دارد ساکنان این باریکه از استقبال از ماه مبارک رمضان غافل نماندند.

بر اساس این گزارش، ساکنان نوار غزه با آذین بندی خیابان های ویران شده و تزئین آوارهای خانه ها و چادرها بار دیگر نشان دادند که با وجود تمام مشکلات باز هم به استقبال ماه مبارک رمضان می روند.

به دلیل ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک های انسانی به نوار غزه قیمت کالاها در این باریکه به شدت افزایش یافته و اکثر فلسطینی ها از خرید مایحتاج روزانه خود عاجز هستند.

فتاة تحمل فانوساً استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارک فی خان یونس (إ.ب.أ)

فلسطینیون یعلقون الزینة فوق أنقاض منازلهم المدمرة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارک فی خان یونس (إ.ب.أ)

مظاهر من الاستعداد لشهر رمضان فی خان یونس بغزة (إ.ب.أ)

بین المنازل المدمرة یعلق فلسطینیون الزینة فی خان یونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

کد خبر 6752633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

