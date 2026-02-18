استقبال ساکنان نوار غزه از ماه مبارک رمضان+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، با وجود آن که بحران انسانی گسترده در نوار غزه در سایه کارشکنی های رژیم صهیونیستی برای ورود کمک های انسانی به این منطقه همچنان ادامه دارد ساکنان این باریکه از استقبال از ماه مبارک رمضان غافل نماندند.

بر اساس این گزارش، ساکنان نوار غزه با آذین بندی خیابان های ویران شده و تزئین آوارهای خانه ها و چادرها بار دیگر نشان دادند که با وجود تمام مشکلات باز هم به استقبال ماه مبارک رمضان می روند.

به دلیل ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک های انسانی به نوار غزه قیمت کالاها در این باریکه به شدت افزایش یافته و اکثر فلسطینی ها از خرید مایحتاج روزانه خود عاجز هستند.