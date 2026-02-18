به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با دلجویی از خانواده‌های شهدای حوادث دی ماه گذشته اظهار کرد: می‌توانم بگویم تقریباً ۹۸ درصد خانواده‌های شهدا مورد احترام و سرکشی واقع شدند و به آنان گفته شد که ما در کنار شما هستیم.

وی افزود: این شهدا اعم از کسانی که شهید شدند و طبق فرمایش مقام معظم رهبری رهگذری بودند که به خانه می‌رفتند و تیری به آنان اصابت کرده و جانشان را از دست دادند و یا آنانکه تحت تاثیر این توطئه و فتنه قرار گرفتد و حتی قدم‌هایی را در این حوادث برداشته بودند اما در این میان جانشان را از دست دادند همگی شهید محسوب شدند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم چهلم جانباختگان حوادث دی ماه گذشته، گفت: روز گذشته دو تا مراسم ملی، یکی در مشهد با حضور آقای رئیس‌جمهوری، یکی در تهران با حضور معاون محترم اول دولت، جناب آقای دکتر عارف برگزار شد، خیلی مراسم‌های عظیم و پرجمعیت و با استقبال جمعیت خوب و چی بود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در خصوص ترکیب جمعیتی حاضر در این دو مراسم، اظهار کرد: از قشرهای مختلف جامعه و طیف‌های متفاوت فکری در این دو مراسم حضور داشتند. اکثر خانواده‌ها بودند و من چون خودم آنجا حضور داشتم و لحظه به لحظه نگاه می‌کردیم که چقدر جمعیت ما جمعیت خیلی خوبی بود.

وی ادامه داد: علاوه بر این دو تا مراسم ملی، در همه استان‌ها مراسم سوگواری برگزار شد و همین‌طور خانواده‌ها در خانه‌های شهدا و جانباختگان، مساجد و حسینیه مراسم سوگواری و عزاداری برگزار شد.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در خصوص مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت: در همه ادوار مذاکراتی که ما در طول سال‌های مختلف داشتیم، همیشه یک هماهنگی‌های خوبی میان میدان و نیروهای مسلح و همین‌طور بخش دیپلماسی ما وجود داشته است و اکنون در اوج این هماهنگی و همدلی هستیم، همه آنها یک حرف با یک برنامه که در یک مرکز مشخصی به نام شعام به ریاست شخص آقای رئیس‌جمهور، برنامه‌ریزی و مدیریت، انجام می‌شود و همه زیر پرچم رهبر معظم رهبری هستند.

