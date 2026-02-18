پویش ملی تا فتح مبین رونمایی و آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در آستانه ماه مبارک رمضان، از پوستر پویش ملی تا فتح مبین(قرائت همگانی سوره مبارکه فتح) با حضور معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف خراسان رضوی، واقف موقوفه استاد سید حسین علوی، قدسیه علوی و جمعی از اساتید خواهر حوزه و دانشگاه در محل جلسه تدبر در قرآن و سیره معصومین رونمایی و این پویش آغاز شد.

این پویش با همکاری موقوفه استاد سیدحسین علوی برگزار می شود.

این پویش با رویکرد ترویج معارف قرآنی و تأکید بر قرائت آیات فتح و پیروزی در سطح کشور برگزار خواهد شد. این پویش در راستای لبیک به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تلاوت سوره مبارکه فتح و بهره‌گیری از مضامین امیدبخش آن طراحی شده است.

شرکت‌کنندگان می‌توانند با نیت سلامتی حضرت ولی‌عصر(عج) و تعجیل در ظهور آن حضرت، سلامتی ولی‌امر مسلمین جهان مدظله‌العالی، پیروزی جبهه مقاومت بر رژیم صهیونیستی و ایجاد گشایش در امور زندگی مردم در این پویش مشارکت کنند.

این پویش همراه با اهدای جوایز نقدی ارزنده برگزار می‌شود و مهلت شرکت در آن از اول تا بیست‌وسوم ماه مبارک رمضان اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند پس از قرائت سوره مبارکه فتح، عبارت «تا فتح مبین» را به شماره ۱۰۰۰۰۱۱۴۵۱۱ ارسال کرده و در این پویش ملی ثبت‌نام کنند.