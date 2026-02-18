هنرور: ماه رمضان فرصت تقویت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر،محمدرضا هنرور ظهر چهارشنبه در همایش مبلغان با اشاره به فرصت معنوی ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: امروز در ادبیات جهانی سلامت، سه بُعد جسمانی، روانی و اجتماعی بهعنوان ارکان اصلی پذیرفته شدهاند اما کشورهای دارای پیشینه دینی، بُعد چهارم یعنی معنویت را نیز به این ساختار افزودهاند.
وی افزود: در نظام سلامت کشور ما نیز توجه به بُعد معنوی بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر ارتقای سایر ابعاد سلامت مورد توجه قرار گرفته و بیتردید تقویت این حوزه میتواند به بهبود شاخصهای جسمی، روانی و اجتماعی منجر شود.
هنرور با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصت ارزشمندی برای پرداختن به ابعاد مختلف سلامت است، ادامه داد: در حوزه سلامت روان، آموزههای دینی بر آرامش قلبی، صبر و توکل تأکید دارند و این مفاهیم میتوانند نقش مهمی در کاهش اضطرابها و تنشهای اجتماعی ایفا کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به بُعد جسمانی سلامت گفت: در تعالیم دینی بر تغذیه سالم، اعتدال در مصرف و بهرهمندی از رزق حلال و پاک تأکید شده است که این موضوعات با اصول علمی سلامت جسمانی همسو است.
وی همچنین بُعد اجتماعی سلامت را بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: بیش از ۵۰ بار در آموزههای دینی بر ایمان و عمل صالح تأکید شده که نشاندهنده نقش مسئولیت اجتماعی در سلامت جامعه است. مسائلی مانند مدیریت پسماند، بهداشت محیط، فاضلاب، و حتی آسیبهای اجتماعی مستقیماً بر سلامت مردم تأثیر میگذارند و نیازمند مشارکت عمومی هستند.
هنرور با تأکید بر اینکه مفهوم بهداشت صرفاً به واکسن و درمان بیماریها محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: امروز رویکرد نظام سلامت، توجه جامع به تمامی ابعاد سلامت است و در این مسیر، مساجد و ظرفیتهای مردمی میتوانند نقش محوری ایفا کنند.
وی با اشاره به اینکه در این ایام فعالان فرهنگی و مذهبی با حوزه سلامت استان همکاری نزدیکتری داشته باشند، گفت: لازم است مسائل و مشکلات اولویتبندی شود و با استفاده از منابع موجود و همراهی مردم، برای رفع چالشهای بهداشتی گامهای عملی برداشته شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تأکید کرد: ارتقای سلامت جامعه بدون مشارکت مردم و همراهی نهادهای فرهنگی ممکن نیست و امیدواریم در این مسیر شاهد همافزایی بیشتر برای تحقق سلامت همهجانبه در استان باشیم.
نظر شما