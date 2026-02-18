به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع محلی در استان قنیطره واقع در جنوب غرب سوریه اعلام کردند که نظامیان صهیونیست با تجاوز به روستای عین الزیوان واقع در حومه جنوبی این استان یک ایست بازرسی در این منطقه ایجاد کردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست علاوه بر تجاوز به روستای مذکور و یورش به خانه های شهروندان سوری این خانه ها را بازرسی نیز کردند.

از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون رژیم صهیونیستی علاوه بر صدها حمله هوایی و زمینی علیه این کشور به بهانه های واهی شهروندان سوری را نیز بازداشت می کند.

این در حالی است که رژیم جولانی تاکنون هیچ اقدام عملی در برابر این تجاوزات صهیونیست ها انجام نداده است.