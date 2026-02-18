ورود نظامیان اسرائیلی به حومه غربی درعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع محلی از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: یک گشتی اشغالگران اسرائیلی متشکل از هفت خودرو نظامی وارد روستای المسرتیه در حومه غربی درعا شدند.

ساعاتی قبل نیز منابع محلی در استان قنیطره واقع در جنوب غرب سوریه اعلام کردند که نظامیان صهیونیست با تجاوز به روستای عین الزیوان واقع در حومه جنوبی این استان یک ایست بازرسی در این منطقه ایجاد کردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست علاوه بر تجاوز به روستای مذکور و یورش به خانه های شهروندان سوری این خانه ها را بازرسی نیز کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.