پایداری جوی و کاهش دما در البرز؛ وزش باد و غبار محلی محتمل است

کامران حقآبی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۱۵، با استقرار جریانات پایدار و وارونگی دما، انتظار میرود در برخی ساعات روزهای آینده غبار محلی و کاهش کیفیت هوا را در نواحی پرجمعیت استان البرز شاهد باشیم.
وی افزود: برای چهارشنبه ۲۹ بهمن، آسمان استان نیمهابری تا ابری در برخی ساعات همراه با غبار محلی پیشبینی میشود. در روز پنجشنبه نیز صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد خواهیم داشت.
مدیرکل هواشناسی البرز تصریح کرد: روز جمعه ضمن افزایش وزش باد، احتمال افزایش غبار محلی وجود دارد و از روز شنبه و یکشنبه هفته آینده نیز صاف با وزش باد پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: بیشینه دمای هوای کرج طی این مدت بین ۶ تا ۱۰ درجه سانتیگراد و کمینه دما بین ۶ تا ۹ درجه در نوسان خواهد بود و وزش باد با سرعت ۲۰ تا ۲۸ کیلومتر بر ساعت در برخی مناطق دور از انتظار نیست.
حق آبی هشدار داد: با توجه به پایداری هوا، از شهروندان بهویژه گروههای حساس شامل سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی خواسته میشود از تردد خودداری کنند.
