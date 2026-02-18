فعالیت تبلیغی ۷۰۰ مبلغ طی ماه مبارک رمضان در چهارمحال و بختیاری

حجتالاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و با اشاره به اینکه در طول سال بالغ بر ۴۰۰ مبلغ خانم و آقا ذیل طرحهای امین، بینات و ... در استان چهارمحال و بختیاری به فعالیتهای تبلیغی مشغول هستند، اظهار کرد: این مبلغان به صورت مستقر و مستمر در مناطق مختلف استان فعالیت میکنند.
مدیر حوزههای علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در طول سال به مناسبتهای مختلف از جمله ماه مبارک رمضان مبلغان از شهر مقدس قم و دیگر مراکز برای فعالیت تبلیغی به استان اعزام میشوند و از ماه رمضان گذشته تا امروز بیش از یکهزار اعزام مبلغ داشتیم، ادامه داد: هنوز روند ثبتنام مبلغان ادامه دارد و آمار فعلی قطعی نشده است اما تاکنون اعزام بالغ بر ۳۰۰ مبلغ به استان در ماه رمضان تأیید و قطعی شده است که با احتساب ۴۰۰ مبلغ مستقر، بالغ بر ۷۰۰ مبلغ در سراسر استان به تبلیغ خواهند پرداخت.
سعیدی با بیان اینکه اعزامهای مبلغان به استان به صورت فردی، گروهی و تخصصی است، توضیح داد: برخی مبلغان به صورت فردی و برخیها هم در قالب گروههای تخصصی در موضوعات مختلف همچون کودک و نوجوان، تفسیر، قرآن و حدیث، مشاوره و ... به مناطق مختلف استان اعزام میشوند.
وی تأکید کرد: امسال تمام نهادهای حوزوی اعم از حوزههای علمیه خواهران و برادران، سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه، بسیج طلاب و ... در قالب عملیات رمضان و ناظر به شرایط کنونی کشور پای کار هستند.
مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه عملیات رمضان نهادهای حوزوی آییننامه مشخص و کمیتههای ویژه دارد، افزود: این کمیتهها شامل تأمین محتوا، آموزش، تبلیغ در مدارس، فضای مجازی، نظارت و ارزیابی و پشتیبانی است که همگی ذیل اشراف و نظارت نماینده ولی فقیه در استان فعالیت خود را آغاز کردهاند.
محتوای فعالیتهای تبلیغی حوزه علمیه استان
سعیدی یادآور شد: عرصه فعالیتی مبلغان و مبلغات حوزه علمیه در مساجد و حسینیهها، مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها، زندانها، بقاع متبرکه و ... خواهد بود. حضور روحانیت در میان اصناف و بازاریان، محافل و جلسات خانگی و محلهای و ... از دیگر مواطن و مقاصد مبلغان است که در کنار تبلیغ فردی، به تبلیغ گروهی نیز میپردازند.
مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری از اعزام مبلغان کشوری مجرب در ایام ماه رمضان نیز خبر داد و تصریح کرد: برای شکلدهی و راهبری بهتر عملیات رمضان از ظرفیت این اساتید نیز استفاده شده و توصیه ما به مبلغان این است که علاوه بر منبر، از تبلیغ تعاملی در کف میدان و در بین عموم مردم غافل نشوند.
سعیدی با بیان اینکه روحانیت از جنس مردم و با مردم است، ادامه داد: مبلغان و روحانیون درد دل مردم را باید بشنوند و از مسئولان پیگیری و مطالبه کنند. رسالت روحانیت این است که جوان و نوجوان را به سمت معارف دینی جذب و ماندگار کند و نسل جدید را مدافع مبانی دینی بار بیاورد نه اینکه جوانان و نوجوانان ما در سایه جهل و ناآگاهی با فریب و سادگی اغتشاش کنند و علیه ارزشهای اسلامی شعار دهند.
کارویژه حوزه علمیه برای تبلیغ تربیتمحور ناظر به شرایط کنونی کشور
این مدرس حوزه علمیه چهارمحال بختیاری با تصریح اینکه وقایع اخیر و توهین به مقدسات رسالت روحانیت را مضاعف کرده است، افزود: امروز وقت آن است که بسیار بیشتر از گذشته در مساجد و محلات حضور و با مردم خاصه نسل نوجوان و جوان تعامل قویتر داشته باشیم و در این تعاملات، معارف دینی را بیش از پیش ترویج کنیم.
سعیدی با تصریح اینکه تبیین هویت ملی، امیدآفرینی، مباحث دشمن شناسی و بصیرتی در فعالیتهای تبلیغی مبلغان مورد تأکید است، افزود: بر اساس توصیههای مقام معظم رهبری مبنی بر تهاجم تبلیغی باید به معنی واقعی کلمه به مبانی سستپایه و پوچ جبهه باطل حمله کنیم چرا که مبانی باطل از اساس پوچ و سست است و به آدمی شبههای فرو میریزد.
وی تأکید کرد: امروز در آستانه ماه مبارک رمضان، همایش عملیات رمضان با حضور بالغ بر ۳۰۰ مبلغ خانم و آقا در شهر شهرکرد برگزار میشود و مدیران و اعضای نهادهای حوزوی نیز حضور دارند. نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و برخی مسئولان استانی سخنران این مراسماند.
حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری پای کار زندگی با آیهها
سعیدی با بیان اینکه تبلیغ باید تربیتمحور باشد، توضیح داد: مبلغی که با نوجوان و جوان ارتباط میگیرد باید این نکته را دقت کند که مخاطبان از جلسه او اثری دریافت کنند و از حیث فکری و معنوی و بصیرتی به رشد و ارتقا برسد.
مدیر حوزه علمیه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مبلغان باید درباره موضوعات روز با مخاطبان خود به گفتگو بپردازند، افزود: قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی، منابع قدرت جمهوری اسلامی اعم از مردم و ولایت فقیه، آثار نظام ولایی، چرایی انقلاب اسلامی، جایگاه انقلاب در عرف بینالملل و ... باید برای مردم تبیین و تشریح شود.
سعیدی در پایان با اشاره به اجرای کلانپروژه «زندگی با آیهها» در ماه مبارک رمضان، گفت: آیات منتخب نهضت زندگی با آیهها و مباحث تفسیر و تدبر در آیات در دستور کار مبلغان در مساجد و حسینیهها، محافل جزءخوانی، بقاع متبرکه و ... در دستور کار قرار گرفته است که از عموم مردم دعوت میشود در مجالس و محافل قرآنی این ایام مشارکت کنند.
