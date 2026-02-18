جهان آماده فرارسیدن ماه ضیافت خداوند

خبرگزاری مهر، مجله مهر: سفره کوچک افطار، بیدار ماندن تا سحر و انجام عبادت، صدای اذان صبح و ماهی برای شروعی دوباره؛ همه این‌ زمان ها فرصتی‌اند برای یافتن معنای زندگی و بازگشت به انسانیت. ماه مبارک رمضان برای مسلمانان در سراسر جهان معنایی ویژه دارد؛ ماهی که خداوند آن را این‌گونه توصیف می‌کند: «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرآنُ هُدیً لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدی وَ الْفُرْقانِ».

رمضان زمانی است که قرآن برای هدایت انسان‌ها و روشن کردن مرز میان حق و باطل نازل شده است و به همین دلیل، در فرهنگ‌های مختلف بخشی از هویت جوامع مسلمان محسوب می‌شود. اکنون در کشورهای مختلف جهان، از غرب آسیا تا اروپا، نشانه‌هایی از استقبال باشکوه از این ماه در شهرها دیده می‌شود؛ خیابان‌ها روشن و نورانی‌اند، میدان‌ها با نماد ماه و فانوس تزئین شده و فضاهای عمومی حال‌وهوایی معنوی و متفاوت تر از همیشه پیدا کرده‌اند. این تغییرات، بازتاب انتظار مشترکی است؛ انتظار آمدن ماه رحمت و مهربانی خدا.

مژده‌ای به منتظران ماه خدا رسیده است، ماه شب‌های مناجات و دعا آمده است، ماه دلدادگی بنده به معبود فرا رسیده است، بر سر سفره شاهانه، گدا آمده است.

در ادامه، تصویرهایی از شهرهای سرتاسر جهان را می‌بینید که با آذین‌بندی و ریسه های رنگین، ورود ماه رمضان را به گرمی و شادی خوشامد می‌گویند.

ماه مبارک رمضان در غزه

در میان خرابه‌ها و آواره‌هایی که رژیم صهیونیستی برجای گذاشته است، فلسطینی‌ها علی رغم تمامی مصیبت‌هایی که دیده‌اند، در چادرهای مسافرتی جایگزین خانه‌هایشان، با امید و ایمان به استقبال ماه رحمت خداوند می‌روند.

لبنان، بیروت

در بیروت نیز، با وجود تنوع مذاهب، مردم در کنار یکدیگر و فارغ از تمامی تفاوت‌هایشان، آماده ورود ماه رمضان می‌شوند و شور و شعف این ماه را جشن می‌گیرند.

امارات متحده عربی، ابوظبی

در ابوظبی، تمامی خیابان‌ها با ریسه‌های نورانی تزیین شده‌اند تا آمدن ماه رمضان را به شهروندان تبریک و فضای شهر را روشن و دلنشین کنند.

انگلیس، لندن

حتی در قلب اروپا، مهمانی خداوند برپا است؛ چراغانی خیابان‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در لندن برای آشنایی مردم با ماه مبارک، نشانه‌ای از فرصتی برای بهره‌مندی از رحمت‌های الهی در سرتاسر جهان است.

یمن

در یمن نیز بازارها رنگ و بوی دیگری گرفته‌اند و با نورپردازی و تزئینات سنتی، مردم را برای ورود ماه رمضان آماده می‌کنند.

مدینه منوره

در شهر مدینه، خیابان‌ها و اطراف حرم پیامبر با ریسه هایی به شکل ماه و ستاره و گل‌آرایی، جلوه‌ای روحانی به استقبال از ماه رمضان بخشیده‌اند و آمدن این ماه عزیز را خوش آمد می گویند.

مصر، قاهره

بازارهای قاهره نیز از این مهمانی غافل نمادند و با تزئینات و نشاط خاص خود، بستری برای آمادگی مردم برای ورود به ماه رحمت شده‌اند.

بحرین، منامه

در منامه، خیابان‌ها و میادین نیز با چراغانی و ریسه‌های رنگارنگ، شور آمدن ماه رحمت الهی را به تصویر می‌کشند.

امارات متحده عربی، شارجه

در شهر شارجه، مساجد و میدان‌ها با چراغانی های متنوع و رنگارنگ، فضایی گرم و معنوی برای استقبال از ماه رمضان خلق کرده‌اند.

ترکیه

خیابان‌ها و بازارهای استانبول و شهرهای گوناگون ترکیه، با فانوس‌ها و نورهای تزیینی، جلوه‌ای دلنشین از آمدن ماه رمضان را به تمام مردم عرضه کرده‌اند.