محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: تداوم جو پایدار تا اوایل هفته آینده باعث افزایش غلظت آلاینده‌ها و بروز غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ استان می‌شود.

وی افزود: تا فردا پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق، به‌ویژه سواحل شرقی استان، مورد انتظار است.

سبزه‌زاری ادامه داد: از بعدازظهر فردا سرعت وزش بادها در بخش‌های جنوب‌غربی، غربی، شمال‌غربی و تا حدودی مناطق مرکزی استان در حد متوسط و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود. همچنین شمال خلیج فارس در این مدت مواج پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به روند دما گفت: تا اوایل هفته آینده افزایش جزئی دما در سطح استان مورد انتظار است.

وی در پایان با ارائه آمار دمایی ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته بهبهان با دمای ۳۰.۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۶.۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. همچنین اهواز در این مدت به بیشینه دمای ۲۹.۶ درجه و کمینه دمای ۹.۹ درجه سانتی‌گراد رسیده است.