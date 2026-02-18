برگزاری جشنواره نهال در استان چهارمحال و بختیاری 

به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه تاجی مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام گفت: جشنواره نهال با محوریت کودک و نقش آفرینی مادر و مربی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

وی افزود: این جشنواره به همت بسیج جامعه زنان و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره تعلیم و تربیت آموزش و پرورش استان، بنیاد تعاون بسیج و معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام در موضوعات مناسبت های ملی و مذهبی، سبک زندگی ایرانی اسلامی و ایثار و شهادت برگزار گردید.

تاجی ادامه داد: جشنواره نهال در قالب های قرآنی، دکلمه خوانی، سرود، کلیپ و موشن، قصه گویی و شاهنامه خوانی بود که ۱۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید و ۶۵ اثر تجلیل شد.

روح الله واحد دهکردی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهار محال و بختیاری نیز با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره نهال گفت: کشف و ارتقای استعدادها و توانمندی ها و خلاقیت ها و مهارت های کودکان و نونهالان از اهداف اصلی این جشنواره می باشد.