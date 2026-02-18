به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزشهای دانشگاهی، امیر رشیدلمیر رئیس انجمن کشتی این فدراسیون، در پایان اولین مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان گفت: مسابقات انتخابی تیم ملی دانشجویان برای اعزام به المپیک ورزشهای مبارزهای که در سال۲۰۲۶ به میزبانی کشور برزیل برگزار میشود، انجام شد.
رشیدلمیر با بیان اینکه در این مرحله، ۱۸۰ کشتیگیر از سراسر کشور و تمامی دانشگاههای ایران شرکت کردند؛ ادامه داد: خوشبختانه سطح فنی مسابقات قابل قبول بود. بسیاری از قهرمانان آسیا و جهان در ردههای سنی جوانان و زیر ۲۳ سال، و همچنین اعضای تیم ملی بزرگسالان در این رقابتها شرکت کردند که میتوانند بدنه اصلی تیم را تشکیل دهند.
وی ادامه داد: این مسابقات تنها مرحله اول انتخابی است و مرحله بعدی شامل اردوهای درونگروهی خواهد بود که به سه یا چهار مرحله تمرینی تقسیم میشود.
رشیدلمیر در پایان تاکید کرد: هدف ما این است که تا پیش از اعزام، به ترکیب اصلی دست یابیم و با آمادگی کامل، پرچم عزیز کشورمان را بر بام دنیا برافرازیم.
رئیس انجمن کشتی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی گفت: در مرحله اول مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی دانشجویان ۱۸۰ کشتی گیر شرکت کردند.
نظر شما