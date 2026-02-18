خلیلی: کلانشهرها در صف پیوستن به شهر فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون ورزشهای همگانی از ماه گذشته در راستای فرهنگ سازی ورزشهای ساده، ارزان و در دسترس از جمله پیاده روی و تلاش برای اصلاح سبک زندگی طرح شهر فعال را با پیگیریها و حمایتهای وزیر ورزش و جوانان آغاز کرده و در گام نخست شهر اصفهان به عنوان شهر پایلوت برای آغاز این طرح در سطح کشور معرفی شد تا روند اجرایی و زیرساختی آن هرچه سریعتر عملیاتی و در سایر شهرها نیز اجرایی شود.
علی خلیلی، رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی درباره طرح شهر فعال اظهار داشت: امروزه کمتحرکی بهعنوان یکی از عوامل اصلی بیماریهای غیرواگیر شناخته میشود و شهرها به دلیل گسترش زندگی ماشینی، استفاده گسترده از خودرو و کاهش فضاهای عمومی پویا نقش مهمی در این روند داشتهاند. الگوی «شهر فعال» بر مبنای استانداردهای بینالمللی ورزش همگانی و توصیههای سازمانهایی مانند انجمن بین المللی ورزش برای همه (تافیسا) سازمان جهانی بهداشت تدوین شده و هدف اصلی آن افزایش سطح فعالیت بدنی در میان تمام گروههای سنی است.
گذار از شهر ایستا به شهر فعال
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با اشاره به فلسفه طرح شهر فعال بیان داشت: طرح «شهر فعال» مفهومی نوین در مدیریت شهری و توسعه سلامت عمومی است که بر پایه این ایده شکل گرفته که شهر باید بستر طبیعی و روزمره تحرک بدنی شهروندان باشد نه اینکه فعالیت فیزیکی تنها به باشگاهها یا زمانهای خاص محدود شود. در این رویکرد ساختار کالبدی شهر، سیاستگذاریهای شهری، فرهنگ عمومی و حتی الگوی خدماترسانی بهگونهای طراحی میشود که حرکت، پیادهروی، دوچرخهسواری، بازی و ورزش به بخشی عادی از زندگی روزانه مردم تبدیل شود. گسترش زندگی ماشینی و کاهش فضاهای عمومی شهرها را به کانون کمتحرکی بدل کرده است و «شهر فعال» میکوشد با اصلاح سیاستها و زیرساختهای شهری تحرک را به زندگی روزمره بازگرداند.
وی افزود: در چارچوب این طرح شهر نه فقط بهعنوان یک محدوده جغرافیایی بلکه بهعنوان یک زیستبوم اجتماعی دیده میشود که باید فرصتهای متنوع و در دسترس برای تحرک ایجاد کند. توسعه مسیرهای پیادهروی ایمن، گسترش زیرساختهای دوچرخهسواری، افزایش سرانه فضاهای ورزشی محلهای، طراحی فضاهای بازی برای کودکان، فعالسازی پارکها و فضاهای عمومی و همچنین برگزاری رویدادهای مشارکتمحور ورزشی از جمله ابزارهای تحقق این هدف به شمار میروند.
«شهر فعال» شهر در خدمت ورزش همگانی و سلامت عمومی
خلیلی درباره اجرای طرح «شهر فعال» و برنامههای پیش رو اظهار کرد: این برنامه بر اساس شاخصهای سازمانهای بینالمللی ورزش برای همه و همچنین استانداردهای سازمان جهانی بهداشت تدوین شده است. چهار راهبرد اصلی برای اجرای طرح «شهر فعال» تعیین شده و تلاش شده این راهبردها متناسب با ظرفیتها، امکانات، ساختار شهری، جغرافیا و شرایط اجتماعی و فرهنگی شهرهای کشور بومیسازی شود.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در ادامه خاطرنشان کرد: در این دوره طرح با رویکردی عملیاتیتر دنبال میشود و در چهار محور «فرهنگسازی و اصلاح رفتار شهروندی»، «برنامهها و رویدادهای مشارکتمحور»، «محیط و زیرساختهای ورزشی» و «حکمرانی، سیاستگذاری و همافزایی بین دستگاهها» اجرا خواهد شد.
توسعه زیرساخت های سلامت محور یکی از محورهای اصلی شهر فعال است
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با اشاره به شاخصهای جدید این طرح افزود: ۶ شاخص بومیشده برای ارزیابی و طراحی «شهر فعال» در نظر گرفته شده است که شامل شهر پیادهمحور، شهر دوچرخهمحور، شهر ورزشمحور، شهر بازیمحور، شهر باشگاههای سلامتیمحور و شهر ورزشمحلهمحور میشود. این شاخصها متناسب با ویژگیهای هر شهر طراحی و اجرا میشود تا دسترسی شهروندان به فضاهای مناسب فعالیت بدنی در زندگی روزمره تسهیل شود. در مجموع توسعه زیرساخت های سلامت محور یکی از اهداف اصلی طرح شهر فعال است. هدف این است که فعالیت بدنی به بخشی طبیعی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود بهگونهای که شهروندان برای انجام امور روزانه خود نیز امکان تحرک و فعالیت کافی داشته باشند. این رویکرد هم در بازطراحی شهرهای قدیمی و هم در طراحی شهرها و شهرکهای جدید مدنظر قرار خواهد گرفت تا از ابتدا زیرساختهای لازم برای تحقق شاخصهای «شهر فعال» پیشبینی شود.
وی با اشاره به حمایتهای وزارت ورزش و جوانان در اجرای درست این طرح افزود: با تدبیر وزیر محترم ورزش و جوانان رونمایی رسمی این طرح دوشنبه هفته گذشته در شهر اصفهان و با حضور استاندار و مسئولان استانی انجام شد و بهزودی اجرای آن در سایر کلانشهرها و شهرهای کشور نیز آغاز خواهد شد.
«ایران فعال» گام بعدی پس از شهر فعال
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در ادامه از چشمانداز «ایران فعال» سخن گفت: در گامهای بعدی مفاهیمی همچون روستای فعال، مدرسه فعال، دانشگاه فعال، زندان فعال، کارخانه فعال و خانواده فعال نیز در قالب طرح «ایران فعال» دنبال خواهد شد که «شهر فعال» یکی از ارکان آن به شمار میرود.
خلیلی در پاسخ به پرسشی درباره بودجه اختصاصیافته به این طرح اظهار کرد: اجرای این برنامه با همکاری شهرداریها، استانداریها و ادارات کل ورزش و جوانان استانها و با استفاده از اعتبارات موجود و ظرفیتهای مشترک پیش خواهد رفت. این طرح نیازمند عزم و همافزایی جدی دستگاههاست و اگرچه کار بزرگی است اما الزاماً نیازمند اعتبارات کلان و سنگین نیست.
