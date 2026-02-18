جعفری ۲۵ بازیکن را به اردوی نهایی تیم ملی فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی متصل به اعزام تیم ملی فوتبال زنان به رقابت های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ استرالیا از روز شنبه دوم اسفندماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.

به همین منظور مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ۲۵ بازیکن را به اردو دعوت کرد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

فاطمه شبان، فاطمه مخدومی، محدثه ذلفی، عاطفه ایمانی، زهرا پورحیدر، فاطمه امینه برازجانی، ملیکا متولی، عاطفه رمضانی زاده، فاطمه پسندیده، سارا دیدار، روژین تمریان، افسانه چترنور، زهرا سربالی، گلنوش خسروی، مونا حمودی، مریم دینی، شهناز جعفری زاده، رها یزدانی، مهناز رضا زاده، زهرا خواجوی، ثنا صادقی، زهرا احمدی زاده، زهرا قنبری، کوثر عنبری، مریم یکتایی

لازم به ذکر است از ۲۵ بازیکن دعوت شده ۲۴ بازیکن به مسابقات اعزام می‌شوند.

جام ملت های فوتبال بانوان آسیا ۲۰۲۶ استرالیا از یکم تا ۲۱ مارچ ۲۰۲۶ (۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا یک فروردین ۱۴۰۵) در قالب ۳ گروه ۴ تیمی به میزبانی استرالیا در شهرهای سیدنی، گلد کوست و پرث برگزار می شود و تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه A با تیم های استرالیا، کره‌جنوبی و فیلیپین همگروه است.

برنامه دیدارهای تیم ملی زنان کشورمان به شرح زیر است:

دوشنبه یازدهم اسفندماه ۱۴۰۴

*زنان ایران - زنان کره‌جنوبی (ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران)

پنج‌شنبه چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۴

*زنان ایران - زنان استرالیا (ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران)

یک‌شنبه هفدهم اسفندماه ۱۴۰۴

*زنان ایران - زنان فیلیپین (ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران)