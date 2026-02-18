ملایی: برخی بازیکنان به دلیل مصدومیت در لیست تیم ملی حضور ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مهدیه ملایی مربی تیم ملی فوتبال زنان در آستانه اعزام به رقابتهای جام ملتهای آسیا استرالیا درباره روند آمادهسازی تیم و شرایط بازیکنان اظهار کرد: در هر مرحله از آمادهسازی تیم ملی، طبیعی است که دیدگاهها و نظرات مختلفی مطرح شود. کادر فنی با رویکردی حرفهای و کارشناسی، تمامی مسائل را بررسی میکند و تصمیمات صرفا در راستای منافع تیم ملی و دستیابی به بهترین نتیجه اتخاذ میشود.
وی افزود: کادر فنی به سرمربیگری مرضیه جعفری بر اساس نیازهای تاکتیکی تیم، میزان هماهنگی بازیکنان با ساختار بازی و عملکرد آنها در اردوها جمعبندی نهایی را انجام میدهد. هر سرمربی بر اساس تفکر و سیستم مدنظر خود تصمیمگیری میکند و این مسئله بخشی از ماهیت حرفهای فوتبال است.
ملایی ادامه داد: ملاک ارزیابی بازیکنان صرفا عملکرد آنها در لیگ نیست. آنچه اهمیت دارد توانایی اجرای وظایف تاکتیکی، درک تیمی و کارایی در چارچوب برنامههای فنی تیم ملی است. در اردوهای اخیر این موضوعات با دقت مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده از حداکثر ظرفیتهای موجود برای تقویت تیم استفاده شود. همچنین برخی از بازیکنان به دلیل آسیب دیدگی در لیست نهایی تیم ملی حضور ندارند.
مربی تیم ملی فوتبال زنان درباره آخرین وضعیت آمادهسازی نیز گفت:آخرین اردوی تیم ملی با تمرکز بالا و فشار تمرینی مناسب برگزار شد. با توجه به فشردگی رقابتهای لیگ، برخی بازیکنان با خستگی وارد اردو شدند، اما برنامهریزی بهگونهای انجام شد که تیم به شرایط مطلوب نزدیک شود. در ادامه نیز تمرکز اصلی بر هماهنگیهای تاکتیکی و آنالیز رقبا خواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت همدلی و حمایت در این مقطع حساس عنوان کرد: تیم ملی فوتبال بانوان در آستانه حضور در رقابتی مهم قرار دارد و در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به حمایت و همراهی نیازمند است. امیدواریم با همکاری رسانهها و جامعه فوتبال ملیپوشان با تمرکز کامل در جام ملتهای آسیا حاضر شوند.
