مینا نافعی دروازه‌بان تیم فوتبال زنان گل گهر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فصل درخشان خود و نتایج سرمه‌ای پوشان سیرجان در فصل هجدهم لیگ برتر اظهار کرد: گل‌گهر امسال فصل فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشت. از ابتدای لیگ با یک پیش‌فصل بسیار خوب و تمرینات سخت کارمان را آغاز کردیم و خوشبختانه هرچه از مسابقات گذشت شرایط تیمی ما بهتر شد. توانستیم تا هفته پایانی در کورس قهرمانی بمانیم که این موضوع بعد از سال‌ها هیجان ویژه‌ای به لیگ داد.

وی افزود: شاید با کمی بدشانسی قهرمانی را از دست دادیم و در نهایت نایب‌قهرمان شدیم اما نسبت به سال‌های گذشته فاصله‌مان با جام کمتر بود و این نشان‌دهنده پیشرفت تیم است.

دروازه‌بان گل‌گهر درباره کسب عنوان بهترین دروازه‌بان لیگ عنوان کرد: فوتبال یک ورزش تیمی است و هر عنوان فردی نتیجه تلاش جمعی بازیکنان و کادر فنی است. خوشحالم که توانستم پاسخ اعتماد باشگاه و کادر فنی را بدهم و این افتخار را به کمک هم‌تیمی‌هایم به دست آورم.

نافعی درباره سطح کیفی لیگ و حضور تیم‌های مطرحی مانند پرسپولیس و استقلال تصریح کرد: حضور تیم‌های بزرگ باعث افزایش هیجان و بالا رفتن کیفیت رقابت‌ها می‌شود. وقتی این تیم‌ها وارد لیگ می‌شوند امکانات حرفه‌ای‌تری فراهم می‌شود و بازیکنان ملی‌پوش در تیم‌های مختلف پخش می‌شوند؛ در نتیجه بازی‌ها دیگر از پیش قابل پیش‌بینی نیست و سطح فنی مسابقات بالاتر می‌رود.

وی ادامه داد: البته یکی از نقاط ضعف لیگ تعداد کم تیم‌هاست. اگر تیم‌های بیشتری در مسابقات حضور داشته باشند ساختار لیگ حرفه‌ای‌تر و جذاب‌تر خواهد شد.

دروازه‌بان گل‌گهر در خصوص احتمال حضورش در تیم‌های دیگر برا فصل جدید مسابقات خاطرنشان کرد: ترجیح می‌دهم حرفه‌ای به موضوع نگاه کنم. فوتبال شغل ماست و نباید خودمان را درگیر حواشی و تعصب‌های رنگی کنیم. اولویت من پیشرفت حرفه‌ای است.

وی درباره دعوت نشدن به تیم ملی با وجود عملکرد خوبش گفت: تا روزهای پایانی پیگیر مدارک و اطلاعات من بودند اما در نهایت هر مربی سلیقه فنی خاص خود را دارد و شاید من در چارچوب تفکرات ایشان نبودم. با این حال برای تیم ملی آرزوی موفقیت دارم.

نافعی درباره وضعیت دروازه‌بانان فوتبال زنان ایران اظهار داشت: به نظرم کمی در حق گلرهای بانوان کم‌لطفی شده است. معمولاً بیشتر روی گل‌های خورده تمرکز می‌شود تا واکنش‌ها و مهارها؛ البته قبول دارم که دروازه‌بان‌ها جای پیشرفت دارند و تمرینات تخصصی‌تر می‌تواند کمک‌کننده باشد اما نسل جوان و مستعدی در این پست حضور دارد که آینده روشنی خواهند داشت.

وی در پایان درباره رقابت‌های پیش‌روی تیم ملی در جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا گفت: بازی‌های سختی در پیش است ولی می‌دانم کادر فنی و بازیکنان با تمام توان تلاش می‌کنند. امیدوارم تیم ملی با دست پر بازگردد و باعث افتخار همه ما شود.