اجاق نژاد: آمریکا از بزرگترین ناقضان حقوق بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق‌نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی که در شبستان بقیع مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: نام‌گذاری هفته حقوق بشر آمریکایی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی یادآور جنایات نظام سلطه با انگیزه سلطه‌طلبی و پایمال کردن حقوق ملت‌هاست و این وظیفه نخبگان و اصحاب قلم است که در طول سال دسیسه‌ها و رفتار واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را به افکار عمومی تبیین کنند.



وی افزود: آمریکا و متحدانش طی دهه‌های گذشته اقدامات متعددی علیه ملت ایران انجام داده‌اند و امروز پرچم حقوق بشر در دست کسانی است که خود بزرگ‌ترین ناقضان آن هستند و با استفاده ابزاری از این مفهوم ملت‌ها را تحقیر و تخریب می‌کنند.



تولیت آستان مقدس جمکران تصریح کرد: ایجاد و حمایت از گروه‌های تروریستی نظیر داعش و القاعده، حمایت از رژیم صهیونیستی برای ادامه جنایت در فلسطین، لبنان و غزه، همراهی با صدام در جنگ تحمیلی و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ملت ایران، بخشی از کارنامه سیاه حقوق بشری آمریکا است که نشان می‌دهد این کشور هیچ صلاحیتی برای ادعای دفاع از حقوق انسان‌ها ندارد.



وی ادامه داد: پرونده نقض حقوق بشر آمریکا شامل سوزاندن فرقه داوودیه، تبعیض‌های نژادی علیه رنگین‌پوستان، شکنجه‌های قرون‌وسطایی در زندان ابوغریب، شهادت بیش از ۱۷ هزار ایرانی در اقدامات تروریستی گروهک منافقین و حمایت از جنگ تحمیلی علیه ایران است. همچنین تحریم‌های ظالمانه، ترور فرماندهان جبهه مقاومت و شهادت سرداران مبارزه با تروریسم از جمله مظاهر نقض حقوق بشر این کشور محسوب می‌شوند.



حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد با اشاره به جنایات تاریخی آمریکا گفت: بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، جنگ ویتنام و راه‌اندازی جنگ در افغانستان نمونه‌های روشن نقض حقوق بشر توسط آمریکا است.

وی افزود: شواهد نشان می‌دهد آمریکا به هیچ‌یک از موازین بین‌المللی پایبند نیست و ناتوانی مجامع حقوقی در برخورد با این اقدامات زمینه یک‌جانبه‌گرایی بیشتر را فراهم کرده است.



وی خروج یک‌جانبه آمریکا از معاهدات بین‌المللی و تحریم‌های غیرقانونی علیه ملت ایران را از دیگر مصادیق نقض آشکار حقوق بشر دانست و تأکید کرد: جامعه جهانی باید نسبت به این اقدامات حساس باشد و واکنش مناسب نشان دهد.



تولیت آستان مقدس جمکران همچنین خواستار محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، به‌ویژه اقدامات علیه خبرنگاران، از سوی دولت‌ها، نخبگان و سازمان‌های مردم‌نهاد شد و گفت: فعالان حوزه حقوق بشر با برگزاری نشست‌های تخصصی و هم‌اندیشی، می‌توانند افکار عمومی جهان را نسبت به پدیده تروریسم و نقض حقوق ملت‌ها آگاه‌تر کنند تا زمینه بازگشت صلح، امنیت و عدالت فراهم شود.



وی با اشاره به افزایش سطح آگاهی در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا اظهار کرد: امروز بستر مناسبی برای عرضه حقیقت فراهم شده و اگر آموزه‌های قرآن و اسلام به درستی تبیین شود، بسیاری از مردم جهان آن را خواهند پذیرفت.



حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد در پایان با یادآوری نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی گفت: رهبر انقلاب تأکید کردند که جوانان در سمت درست تاریخ ایستاده‌اند و باید با آشنایی به قرآن مسیر تحقق عدالت و زمینه‌سازی ظهور منجی حقیقی را دنبال کنند.