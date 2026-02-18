به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، معاون انرژی نهاد ریاست‌جمهوری و مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از مؤسسه ISC بازدید کردند.

محمدمهدی علویان‌مهر، رئیس مؤسسه ISC به بیان اهداف و مأموریت های این مؤسسه پرداخت و گفت: فعالیت‌های این موسسه تنها به نمایه‌سازی مجلات محدود نمی‌شود؛ بلکه ارتقای کیفیت مقالات، تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه و پشتیبانی از فناوری در سطوح مختلف از دیگر مأموریت‌های اصلی آن است. هدف نهایی این موسسه، پشتیبانی از چرخه علم و فناوری هم در سطح ملی و هم در سطح کشورهای اسلامی است.

وی ادامه داد: در سازمان‌های داده‌محور، نخستین گام، جمع‌آوری داده‌ها و مرحله بعدی تحلیل داده‌ها و ارائه گزارش‌های کاربردی برای مخاطبان و ذی‌نفعان است. بر همین اساس، محصولات و گزارش‌های تحلیلی این مجموعه طی سال‌های گذشته مورد استفاده طیف گسترده‌ای از نهادهای کشور از جمله دانشگاه‌ها (اعضای هیئت علمی، دانشجویان و رؤسای دانشگاه‌ها)، پژوهشگاه‌ها و همچنین نهادهای تصمیم‌گیر همچون مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است. تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه علم و فناوری کشور در بسیاری موارد بر پایه همین گزارش‌ها و تحلیل‌ها انجام می‌شود.

در همین راستا، در برنامه هفتم پیشرفت نیز چند وظیفه مهم به ISC واگذار شده که از جمله آن‌ها می‌توان به حمایت از تحقیقات هدفمند و تقاضامحور اشاره کرد. بخشی از این مسیر از طریق سامانه‌های تخصصی دنبال می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های آتی این موسسه اشاره کرد و گفت: دو برنامه تحول مهم شامل «تحول دیجیتال» و «توسعه هوش مصنوعی» را در دستور کار داریم. برای ارائه سرویس به بخش‌های مختلف علم و فناوری کشور، چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای نوین و به‌روز نداریم.

به گفته محمدمهدی علویان‌مهر، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) ، هدف از این بازدید، بررسی ظرفیت‌های موجود در مؤسسه ISC برای کمک به رفع «ناترازی انرژی» در کشور بوده است. مؤسسه ISC، که یکی از وظایف اصلی آن رصد و پایش حوزه علم و فناوری کشور است، در این راستا برنامه‌هایی را تدوین و اجرا کرده است.

علویان مهر افزود: در جریان این بازدید، طرفین زمینه‌های همکاری میان مؤسسه ISC و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت را ارزیابی کردند. مقرر شد همکاری‌ها در چند حوزه کلیدی توسعه سامانه‌های انرژی و هوش مصنوعی متمرکز شود.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در ISC، همکاری در زمینه ایجاد یک درگاه (پورتال) تخصصی انرژی در سامانه نیازها و ایده ها (نان) برای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و معاونت انرژی نهاد ریاست جمهوری شکل خواهد گرفت، همچنین همکاری مشترکی در زمینه استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی در حوزه انرژی به توافق رسید. این همکاری‌ها پس از نهایی شدن تفاهم‌نامه آتی میان طرفین، وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

محسن محمدپور، دستیار وزیر نفت در حوزه تولید و مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، در حاشیه بازدید از مؤسسه ISC از دستاوردهای علمی و پژوهشی این موسسه در زمینه بهینه‌سازی انرژی و توسعه فناوری‌های نوین تقدیر کرد.

وی از دستاوردهای مثبت دیدار با مؤسسه ISC خبر داد و گفت: مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و مؤسسه ISC منعقد شود که بر توسعه هوش مصنوعی و سامانه‌های نوین متمرکز باشد تا نیازهای پژوهشی کشور در زمینه بهینه‌سازی مورد استفاده قرار گیرد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، در دانشگاه صنعتی شیراز، تمرکز بر توسعه فناوری خودروهای برقی، بهره‌برداری از موتورهای تولیدی این دانشگاه و همچنین فناوری‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر و هوشمندسازی ساختمان(با هدف آسایش حرارتی و کاهش مصرف انرژی) مورد بررسی قرار گرفت.

محمدپور ابراز امیدواری کرد که با بهره گیری از ظرفیت های علم و فناوری به ویژه در حوزه صنعت، شاهد کاهش قطعی برق در سال آینده باشیم. از جمله اقدامات مؤثر، امضای تفاهم‌نامه میان شرکت بهینه‌سازی، معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، موسسه استنادی جهان اسلام و دانشگاه صنعتی شیراز است که به دنبال آن قراردادهای پژوهشی و صنعتی نیز اجرایی خواهند شد.