به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم سهرابی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای سیاست کاهش درصد سبوس‌گیری و توسعه نان کامل در استان، علاوه بر مدیریت بهینه مصرف گندم، آثار گسترده‌ای در ارتقای شاخص‌های سلامت و امنیت غذایی به همراه داشته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه میانگین سبوس‌گیری از آرد در استان به ۱۲.۱ درصد رسیده است، بیان کرد: این در حالی است که میانگین سبوس‌گیری آرد در کشور حدود ۱۵ درصد است و خراسان رضوی در حال حاضر کمترین میزان سبوس‌گیری را در سطح کشور داراست.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز استان در توسعه نان کامل افزود: به گفته دکتر مطلق، معاون دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در نشست رؤسای دبیرخانه‌های سلامت و امنیت غذایی ، در حال حاضر در مجموع ۷۴۰ واحد نانوایی نان کامل در کشور فعال است؛ این در حالی است که ۳۵۱ واحد از این تعداد در استان خراسان رضوی فعالیت دارند که نشان‌دهنده سهم نزدیک به نیمی از کل نانوایی‌های نان کامل کشور و ثبت بالاترین آمار ملی برای این استان است.

سهرابی با تشریح روند رشد این بخش تصریح کرد: در تیرماه سال جاری تنها ۴۷ واحد نانوایی نان کامل در استان فعال بود و میزان تولید آرد کامل توسط کارخانجات آردسازی حدود ۴۹۸ تن در ماه گزارش می‌شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: با همکاری و تعامل تنگاتنگ دستگاه های اجرایی عضور کارگروه های گندم آرد و نان و سلامت و امنیت غذایی استان، با گذشت هفت ماه و با یک روند رشد تصاعدی، تعداد نانوایی‌های نان کامل استان با افزایش ۷.۵ برابری به ۳۵۱ واحد رسیده و میزان تولید آرد کامل در کارخانجات آردسازی نیز به ۳ هزار و ۵۰۰ تن در ماه افزایش یافته است که نشان‌دهنده تحول اساسی در الگوی تولید و مصرف نان در استان است.

وی خاطرنشان کرد: از محل کاهش درصد سبوس‌گیری طی هفت ماه گذشته، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف گندم استان محقق شده و برآوردها نشان می‌دهد ارزش این صرفه‌جویی بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال است.

سهرابی تأکید کرد: البته این صرفه‌جویی مالی در مقایسه با آثار گسترده مصرف نان های سبوسدار در ارتقای سلامت جامعه ناچیز است؛ چرا که افزایش مصرف آرد کامل و سبوس‌دار نقش مهمی در کاهش بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت، بیماری‌های قلبی ـ عروقی و مشکلات گوارشی دارد و در بلندمدت موجب کاهش هزینه‌های درمانی خانوارها خواهد شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: خراسان رضوی با رویکردی علمی و هماهنگ میان بخش‌های تولید، نظارت و سلامت، مسیر توسعه نان کامل را با جدیت ادامه خواهد داد تا ضمن صیانت از امنیت غذایی، گام مؤثری در ارتقای سلامت عمومی جامعه برداشته شود.