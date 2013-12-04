55 درصد نانوایی های خراسان رضوی نیازمند بهسازی/افزایش نانوایی ها به سود مردم نیست

ابراهیم خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 4 هزار نانوایی در این استان فعالیت می کنند که از این میزان 55 درصد نیازمند بهسازی هستند.

وی با اشاره به افزایش بی رویه نانوایی ها در این استان افزود: افزایش نانوایی ها به سود نیست و در این رابطه باید به جای افزایش کمی نانوایی ها به دنبال ایجاد فضای کافی و فراهم کردن امکانات لازم در این مکان بود.

رئيس اتحاديه نانوايان مشهد عنوان کرد: طي سال گذشته بیش از 600 نانوايي به تعداد نانوایی های استان افزوده شده و این امر موجب کاهش درآمد ديگر نانوايي ها شده است.

وي یادآور شد: از میان 4 هزار نانوایی که در این استان وجود دارد ۲هزار نانوايي در مشهد فعالیت می کنند و به نظر می رسد باید بايد قوانين ویژه ای براي تاسيس نانوايي وجود داشته باشد.

خلیلی تصریح کرد: هم اکنون قانوني برتی منع تاسيس نانوايي هاي جديد وجود ندارد اما با افزايش بي رويه نانوايي ها، درآمد سایر نانوایی ها کاهش یافته و این امر در حالی است که نانوایی به اندازه کافی در این استان وجود دارد.