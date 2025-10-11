تصویب نقشه راه فرهنگی استان سمنان پس از ۳ سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با تأکید بر اهمیت استمرار در فعالیتهای فرهنگی بیان کرد: کار فرهنگی امری ایستا نیست، بلکه فرایندی مداوم است که باید بهصورت مستمر دنبال شود. نقشه راه فرهنگی استان نیز باید با مشارکت دستگاههای اجرایی، در قالب زمانبندی مشخص و با نظارت دقیق اجرایی شود.
وی افزود: در جلسه اخیر شورای برنامهریزی و توسعه استان، نقشه راه فرهنگی پس از سه سال به تصویب رسید و مقرر شد پس از ابلاغ تکالیف دستگاهها، فرایند نظارت و ارزیابی آغاز شود. سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز مأمور به تدوین تفاهمنامههای همکاری برای اجرای این برنامه است.
استاندار سمنان با اشاره به ضرورت شناسایی و بهرهگیری از داراییهای اجتماعی استان تصریح کرد: در حوزه فرهنگی و اجتماعی، ظرفیتهای فراوانی وجود دارد که گاه بهصورت جزیرهای عمل میکنند. لازم است این ظرفیتها شناسایی و با همافزایی میان نهادهای فرهنگی، اثرگذاری اقدامات افزایش یابد.
کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل کارگروه محیط زیست ذیل شورای فرهنگ عمومی خبر داد و افزود: با تصویب اعضا، مدیرکل محیط زیست بهعنوان دبیر این کارگروه فعالیت خواهد کرد و گزارش عملکرد بهصورت منظم به دبیرخانه ملی و شورای فرهنگ عمومی استان ارائه میشود.
وی همچنین با تبریک هفته نیروی انتظامی و روز سازمان بازرسی کل کشور، از تلاش مجموعههای فرهنگی، نیروهای جهادی، حوزههای علمیه، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی در برگزاری یادواره سه هزار شهید استان سمنان قدردانی کرد و گفت: این رویداد معنوی، جلوهای از وحدت، ایمان و تعهد مردم و مسئولان به ارزشهای انقلاب اسلامی بود که باید با نگاه تثبیتی در توسعه فرهنگی استان استمرار یابد.
