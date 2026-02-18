ناترازی بانک مسکن ۲۵ همت کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، «صابر عسکرپور» رییس هیئت مدیره بانک مسکن با بیان این مطلب گفت: این بانک در راستای عمل به تعهدات خود در طرح نهضت ملی، با ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه شد که برای رفع این چالش در کنار استمرار حمایت از طرح نهضت ملی و تلاش به منظور جذب منابع و وصول مطالبات اقداماتی را در جهت کاهش این ناترازی انجام داد.

ساختار مالی و توان تسهیلات دهی بانک مسکن تا پایان سال تقویت می شود

وی برنامه ریزی در جهت افزایش سرمایه ۱۰۰همتی از طریق واگذاری واحدهای املاک و مستغلات و انتقال اموال دولت و شرکت های دولتی بر اساس بند(ح) تبصره (۱۰) قانون را یکی از اقدامات مهم در کاهش ناترازی عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال جاری در کنار این اقدام، انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک بر اساس بند (ض) تبصره(۲) قانون جهت افزایش سرمایه بانک های دولتی و همچنین ماده ۵۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در خصوص افزایش سرمایه بانک از محل انتقال اراضی تحت تملک وزارت راه و شهرسازی و شرکتهای تابعه در دستور کار بانک مسکن قرارگرفته و امیدواریم تا پایان سال از این ظرفیت ها در جهت تقویت ساختار مالی و توان تسهیلات دهی بانک استفاده شود.

عسکرپور یادآور شد: همچنین بر اساس مفاد تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مقرر شده ۶۰ همت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی دولت و همچنین ۴۰ همت اوراق رهنی موضوع جزء ۲ بند(ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با ضمانت اصل و سود توسط دولت به عنوان افزایش سرمایه به بانک مسکن اختصاص پیدا کند.

مطالبات ارزی بانک مسکن از بانک مرکزی تعیین تکلیف شد

رییس هیئت مدیره بانک مسکن در ادامه یادآور شد: مطالبات ارزی بانک مسکن از بانک مرکزی تعیین تکلیف شده و بررسی های لازم در خصوص نحوه تسویه و تهاتر آن درحال انجام است که با اجرایی شدن این فرایند کل سپرده های ارزی بانک مرکزی نزد بانک مسکن تسویه و بخشی از ناترازی و اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی نیز برطرف می شود.

وی در پایان با بیان این مطلب که افزایش سرمایه بانک مسکن بر اساس قوانین و مصوبات ذکر شده از سوی نهادهای بالادستی است؛ خاطرنشان کرد: گذر از وضعیت ناترازی مستلزم تلاش جمعی در بخش های مختلف بانک در زمینه های تجهیز منابع، وصول مطالبات، تقویت زیرساختهای فنی و توسعه و بهبود ابزارهای بانکداری الکترونیک است.

عسکرپور در پایان ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری و با انجام این اقدامات اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی به طور کامل برطرف شود.

وی با اشاره به اخبار منتشرشده درباره محدودیت سقف تراکنش در سامانه ساتنا و همچنین توقف پرداخت تسهیلات اظهار داشت: در حال حاضر و پس از رایزنی‌های انجام‌شده با بانک مرکزی، هیچ‌گونه محدودیتی در سقف تراکنش‌های سامانه ساتنا و نیز پرداخت تسهیلات وجود ندارد.