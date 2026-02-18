از هوش مصنوعی برای ساخت پسورد استفاده نکنید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، براساس تحقیقی که شرکت امنیت سایبریIrregular انجام داده این پسوردها بسیار ساده هستند. تحقیق مذکور که توسط نشریه اسکای نیوز تایید شده نشان می دهد هر سه مدل بزرگ چت جی پی تی، کلاود و جمینای پسوردهای قابل پیش بینی می سازند.

دن لاهاو یکی از بنیانگذاران این شرکت می گوید: شما اصلا نباید این کار را انجام دهید. اگر این کار را انجام دادید، باید به سرعت پسوردتان را عوض کنید . ما تصور نمی کنیم این مشکل به اندازه کافی شناخته شده باشد.

الگوهای قابل پیش بینی دشمن امنیت سایبری هستند این بدان معناست که ابزارهای خودکاری که مجرمان سایبری استفاده می کنند، می توانند پسوردها را تخمین بزنند اما از آنجا که مدل های زبانی بزرگ به طور واقعی پسوردهای تصادفی نمی سازند و در عوض نتایج را براساس الگوهای موجود در داده های آموزشی شان می سازند آنها در واقع پسوردهای قدرتمندی نمی سازند و گاهی پسوردی قدرتمند به نظر می رسد اما در واقع بسیار قابل پیش بینی است.

از سوی دیگر برخی پسوردهای ساخته شده با هوش مصنوعی نیازمند تحلیل ریاضی هستند تا ضعف هایشان آشکار شود اما چنان منظم و باقاعده هستند که به راحتی می توان آنها را دید.

نمونه ای از ۵۰ پسوردی که این شرکت با استفاده از هوش مصنوعی کلاود متعلق به آنتروپیک ساخت، ۲۳ مورد خاص بودند و یک پسورد ۱۰ بار استفاده شد.

چت جی پی تی متعلق به اوپن ای آی و جمینای گوگل نیز پسوردهای قاعده مند کمتری ساختند اما همچنان پسوردهای تکراری و قابل پیش بینی ارائه کردند.