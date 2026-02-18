به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاک‌آیین ظهر چهارشنبه در دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی که در شبستان بقیع مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، به تشریح مبانی حقوقی تعبیر رهبر انقلاب درباره مجرم بودن رئیس‌جمهور سابق آمریکا پرداخت.



وی گفت: تعبیر «مجرم دانستن ترامپ» یک اتهام سیاسی نیست، بلکه بر پایه مصادیق عینی و حقوقی است و دخالت مستقیم در امور داخلی ایران، حمایت از گروه‌های آشوبگر و تهدید رسمی یک کشور مستقل، مؤلفه‌هایی است که دستگاه دیپلماسی و نهادهای قضایی کشور باید آنها را در مجامع بین‌المللی پیگیری کنند.



پاک‌آیین افزود: در حقوق داخلی و بین‌الملل، مجرم کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونی مرتکب شود و در عرصه بین‌الملل نیز قواعدی از سوی نهادهایی مانند سازمان ملل تدوین شده که کشورها موظف به رعایت آن هستند که از جمله منع دخالت در امور داخلی کشورها، پرهیز از خشونت و منع حمایت از تروریسم.



وی با تأکید بر اینکه ترامپ برخلاف این مقررات عمل کرده است، تصریح کرد: رئیس‌جمهور سابق آمریکا با اراده آشکار در امور داخلی ایران دخالت و آشوبگران را حمایت کرده و به تهدیدهای نظامی علیه کشور ما متوسل شده است و بنابراین عنصر قصد و اراده در اقدامات او محرز است و وی از لحاظ حقوقی مسئول است.



این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: عنصر سوم جرم، آگاهی مرتکب از غیرقانونی بودن اقدامات است و ترامپ کاملاً می‌دانست دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل و حمایت از گروه‌های خشونت‌طلب نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است، با این حال عمداً این اقدامات را انجام داد.



پاک‌آیین با اشاره به عنصر معاونت در جرم افزود: حمایت سیاسی، رسانه‌ای و حتی تهدید به استفاده از گزینه نظامی علیه آشوبگران، مصداق معاونت در جرم است و ترامپ از این جهت نیز مسئولیت کیفری دارد.



وی در ادامه به مصادیق مشخص این اقدامات پرداخت و گفت: پس از دیدار ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد درباره تحولات ایران با رئیس‌جمهور آمریکا هماهنگی و همسویی داشته است و این اظهارات در زمانی مطرح شد که مطالبات برخی اصناف در داخل کشور در حال پیگیری بود و عملاً به تحریک آشوب‌ها منجر شد.



پاک‌آیین افزود: برخی مقامات آمریکایی از جمله لیندسی گراهام نیز آشکارا از معترضان حمایت و اقدامات ساختارشکنانه را در چارچوب سیاست‌های ترامپ معرفی کردند و تهدیدهای صریح وی مبنی بر استفاده از گزینه نظامی علیه ایران، نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل است و حتی اگر عملی نمی‌شد، خود مصداق جرم محسوب می‌شود.



وی با اشاره به توصیف آشوبگران به‌عنوان «میهن‌پرستان» توسط ترامپ گفت: تحریک برای تصرف نهادهای قانونی و وعده کمک خارجی، دخالت مستقیم در حاکمیت ملی ایران است و از منظر حقوقی قابل پیگرد است.



پاک‌آیین خواستار نقش‌آفرینی فعال حوزه‌های علمیه، دستگاه دیپلماسی و نهادهای حقوقی در افشای استانداردهای دوگانه غرب و رژیم صهیونیستی شد و تأکید کرد: اثبات حقوقی مجرم بودن ترامپ یک راهبرد منطقی و قابل پیگیری در چارچوب موازین بین‌المللی است و این اقدامات، مشروعیت ادعایی آمریکا در دفاع از حقوق بشر را زیر سؤال خواهد برد.