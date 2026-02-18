به گزارش خبرنگار مهر ، اختتامیه بیست‌وسومین «جشنواره ملی کتاب رشد» با حضور وزیر اموزش و پرورش برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین علی لطیفی رئیس پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ضمن تبریک تقارن مراسم با لحظات پایانی ماه مبارک رمضان، از تمامی فعالان عرصه کتاب از جمله ناشران، نویسندگان، تصویرگران و کتاب‌خوانان به دلیل همراهی در فرایند جشنواره قدردانی کرد.

وی تاکید کرد : جشنواره کتاب رشد صرفاً یک رویداد سالانه نیست، بلکه یک فرایند مستمر برای ارتقای مشارکت، ظرفیت‌سازی و ترویج کتاب‌خوانی در میان کودکان و نوجوانان است. لطیفی با اشاره به همکاری گسترده دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی، از همراهی صمیمانه نهادهایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان صدا و سیما به‌ویژه شبکه‌های امید، پویا و آموزش و نیز حوزه هنری کودک و نوجوان، مجموعه باغ کتاب و مجموعه فرهنگی هنری شهرداری تهران تقدیر کرد.

رئیس سازمان پژوهش با اشاره به نقش وزارت آموزش و پرورش در توسعه کتابخانه‌های مدارس گفت: در این دوره تمامی خریدهای کتاب از سوی انتشارات منادی تربیت بر اساس «نشان رشد» انجام شد؛ اقدامی که به گفته وی، معنای مهمی در حمایت از تولید کتاب باکیفیت دارد و باید تداوم یابد.

لطیفی همچنین از همکاری معاونت فرهنگی،اجتماعی وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در اعطای «جایزه فرهنگ کار» طی دوره‌های اخیر قدردانی کرد و این جایزه را یکی از ابتکارات موفق جشنواره خواند.

وی از آغاز یک طرح مهم جدید در جشنواره خبر داد و اعلام کرد: از این دوره، نشان افتخار جشنواره کتاب رشد به نویسندگانی اهدا می‌شود که بیشترین تعداد آثار دارای نشان رشد را دارند.

وی افزود : در این دوره سه نویسنده پیشکسوت و برجسته مورد تقدیر ویژه قرار خواهند گرفت.

لطیفی در پایان از تلاش‌های ناشران و نویسندگانی که آثارشان مصداق «کتاب خوب» و تقویت‌کننده فرهنگ مطالعه در میان کودکان و نوجوانان است تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود این مسیر فرهنگی با قدرت ادامه یابد.