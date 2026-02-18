به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرح توسعه شرکت داروسازی اکسیر بروجرد و کارخانه سیمان سفید ازنا، با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت انرژی‌های پاک، راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی در واحدهای صنعتی را یک ضرورت راهبردی برای توسعه پایدار کشور دانست.

وی بر لزوم استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی در واحدهای تولیدی و صنعتی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور همچنین در واکنش به اظهارات مدیرعامل شرکت داروسازی اکسیر بروجرد خواستار بررسی موضوع تامین مواد اولیه مورد نیاز در داخل شد.

بنابراین گزارش، طرح توسعه شرکت داروسازی اکسیر بروجرد با هدف افزایش ظرفیت تولید داروهای تزریقی و ارتقای زیرساخت‌های صنعت دارویی استان، طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار گرفت و با تمرکز بر تولید آمپول و ویال، به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی حوزه سلامت و دارو در لرستان شناخته می‌شود. این شرکت از واحدهای باسابقه صنعت دارویی کشور است که نقش مهمی در تأمین داروهای مورد نیاز بازار داخلی ایفا می‌کند.

همچنین پروژه کارخانه سیمان سفید ازنا به‌عنوان نخستین واحد تولید سیمان سفید در غرب کشور، با هدف تکمیل زنجیره صنایع معدنی، افزایش ظرفیت تولید و توسعه صادرات غیرنفتی از سال‌های گذشته آغاز شد. این طرح پس از عبور از مراحل مختلف تأمین مالی و اجرایی، امروز به بهره‌برداری رسیده و به‌عنوان دومین کارخانه سیمان استان لرستان، نقش مؤثری در توسعه صنعتی، اشتغال‌زایی و ارزآوری برای استان خواهد داشت.