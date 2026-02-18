۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

همه در قبال خانواده خود و جامعه مسئولیم؛ امنیت کشور خط قرمز ملت است

همه در قبال خانواده خود و جامعه مسئولیم؛ امنیت کشور خط قرمز ملت است

گرگان-امام جمعه موقت گرگان با تأکید بر مسئولیت فردی و اجتماعی آحاد مردم گفت: حفظ امنیت، صیانت از خانواده و تلاش برای هدایت جامعه وظیفه همگانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهاجر، در مراسم چهلم جان‌باختگان حوادث تروریستی اخیر که به شهادت رسیدند با تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان، اظهار کرد: همه ما در پیشگاه خداوند نسبت به خود، خانواده و جامعه مسئول هستیم و نخستین گام در مسیر اصلاح جامعه، تهذیب نفس و مراقبت از خویشتن است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: انسان در درجه نخست باید مراقب خود باشد و سپس نسبت به هدایت و صیانت از خانواده و اطرافیانش اقدام کند؛ چرا که مسئولیت‌پذیری از درون خانواده آغاز می‌شود و به جامعه گسترش می‌یابد.

امام جمعه موقت گرگان ادامه داد: در روایات نیز بر رعایت تقوا نسبت به بندگان خدا، شهرها و حتی محیط زیست تأکید شده است که نشان می‌دهد دامنه مسئولیت انسان محدود به فرد نیست و همه ابعاد اجتماعی را دربرمی‌گیرد.

مهاجر با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: رسول خدا برای هدایت مردم بیشترین سختی‌ها را تحمل کرد و نسبت به سرنوشت جامعه دغدغه‌مند بود، اما در عین حال وظیفه پیامبر تنها ابلاغ رسالت بود و هدایت اجباری در کار نبود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر اظهار کرد: امنیت کشور با فداکاری نیروهای انتظامی و مدافعان امنیت حفظ شده و شهدای این عرصه، شهدای راه امنیت و پاسداران آرامش مردم هستند.

امام جمعه موقت گرگان گفت: کسانی که با هدایت و حمایت بیگانگان دست به تخریب، آتش‌سوزی و قتل زدند، حسابشان از مردم جدا است و برخورد با آنان بر اساس قانون صورت می‌گیرد، اما مردم مؤمن و انقلابی ایران همواره پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

مهاجر با بیان اینکه ملت ایران، ملت عاشورایی است، خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار و مقاومت برگرفته از مکتب امام حسین(ع) است و این ملت در برابر تهدید و فشار، تسلیم نخواهد شد.

وی همچنین بر نقش رهبری در هدایت جامعه تأکید کرد و گفت: وحدت، بصیرت و تبعیت از ولایت، مهم‌ترین عامل عبور از فتنه‌ها و حفظ عزت و اقتدار کشور است.

کد خبر 6753130

