احداث بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی نفت در ایلام در دستور کار قرار گرفت

سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیگیری جدی احداث بیمارستان نفت ۵۰۰ تختخوابی در مرکز استان ایلام خبر داد و گفت: توسعه زیرساختهای سلامت از اولویتهای اصلی و مطالبات جدی مردم استان است.
وی اظهار کرد: در دیدار مشترک با مسئولان وزارت نفت موضوع احداث این بیمارستان بهصورت تخصصی بررسی و مورد توافق قرار گرفته است
به گفته فلاحی، طبق برنامهریزی انجامشده، طرح جامع بیمارستان نفت با ظرفیت ۵۰۰ تختخواب تدوین خواهد شد و فاز نخست با ۳۷۰ تختخواب بهصورت مرحلهای اجرا میشود.
نماینده مردم ایلام افزود: اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح از محل مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت تأمین خواهد شد و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران قول مساعد برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه داده است.
فلاحی در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساختهای درمانی نهتنها نیاز حیاتی استان ایلام است، بلکه گامی مهم برای عدالت منطقهای در حوزه سلامت محسوب میشود. پیگیریها تا تحقق کامل این پروژه ادامه خواهد داشت.
