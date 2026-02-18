سهمیه ۵۰۰ واحدی مسکن محرومان در گیلان؛ امکان افزایش ظرفیت وجود دارد

حامد دائمی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای طرح تأمین مسکن محرومان در استان خبر داد و گفت: این طرح که از سالهای گذشته به صورت سنواتی در دستور کار بنیاد مسکن بوده، با حضور آقای خواجه دلیری، رییس بنیاد مسکن، به مرحله اجرا رسیده است و در راستای حمایت از دهکهای یک تا چهار کشور، اقدامات قابل توجهی در سطح استان انجام شده است.
وی افزود: بر اساس این طرح، تمامی متقاضیان دهکهای یک تا چهار، چه در شهرها و چه در روستاها، فارغ از جمعیت کلانشهرها، از تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود ۵ درصد بهرهمند میشوند.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان ادامه داد: علاوه بر تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض نیز برای متقاضیان در نظر گرفته شده است برای افراد شهری دهکهای یک تا چهار، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان و برای افراد روستایی دهکهای یک تا چهار، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت میشود. همچنین برای افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و زمین به صورت صددرصد رایگان ارائه میشود.
دائمی با اشاره به جزئیات اجرای پروژهها گفت: «این حمایتها به متقاضیان امکان میدهد تا واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۶۰ متری دو طبقه احداث کنند. سهمیه استان برای دریافت تسهیلات حدود ۸۰۰ فقره بوده و تاکنون بیش از ۶ هزار متقاضی واجد شرایط به بانکهای عامل معرفی شدهاند. پرداخت تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژهها انجام میشود تا روند ساخت و ساز تسهیل شود.
وی تأکید کرد: محور اصلی فعالیتهای بنیاد مسکن، تأمین مسکن محرومان است و تلاش داریم هر چه سریعتر این طرح در سراسر کشور عملیاتی شود. سهمیه استان برای مسکن محرومان حدود ۵۰۰ واحد است، اما در صورت وجود ظرفیت و نیاز، این تعداد قابل افزایش خواهد بود.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان در پایان خاطرنشان کرد: تأمین زمین رایگان از نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، همراه با ارائه تسهیلات و کمکهای بلاعوض، بخشی از سیاستهای بنیاد مسکن برای ارتقای سطح زندگی دهکهای محروم و کاهش مشکلات مسکن در کشور است. این اقدامات گامی مؤثر در راستای تأمین مسکن کوچک مقیاس و بهبود شرایط زندگی خانوادههای نیازمند به شمار میرود.
