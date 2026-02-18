به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی با تأکید بر لزوم تحول در اقتصاد گردشگری و زیارت، خواستار اجرای فوری طرح دریافت هزینه ارزی از گردشگران خارجی در هتلها شد و اظهار کرد: با وجود میزبانی از ۳۰ میلیون زائر داخلی و ۳.۵ میلیون زائر خارجی، وجود فقر در مشهد و استان پذیرفتنی نیست و باید چرخه اقتصاد خدمات سفر به نفع مردم فعال شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به حجم سنگین و پیچیده عملیات خدمات سفر در مشهد و استان، گفت: ما در استان با دو مقوله زیارت و گردشگری مواجه هستیم که اگرچه ماهیتهای متفاوتی دارند، اما در هر دو بخش نباید ذرهای از کیفیت خدمات کوتاه بیاییم.
وی افزود: اقتصاد استان ما تا حدود ۶۰ درصد بر پایه خدمات استوار است؛ بنابراین وقتی ۳۰ میلیون زائر داخلی و ۳.۵ میلیون زائر خارجی داریم، هیچکس از ما نمیپذیرد که در این استان فقر وجود داشته باشد یا سیستم درآمدی ما دچار مشکل باشد.
مظفری با انتقاد از تکرار مکررات در جلسات مدیریتی نیز اظهار داشت: برخی مسائل و مشکلات زیرساختی ۲۰ سال است که در جلسات تکرار میشوند، در فرصت باقیمانده تا نوروز نباید وقت را با تکرار صورتمسئله هدر دهیم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: باید شبکه مسائل حوزه گردشگری را از صفر تا صد احصا کرده و بهصورت فرآیندی و عملیاتی حل کنیم.
وی تأکید کرد: مشهد با تمام کشور متفاوت است و نمیتوان نسخههای واحد و بخشنامههای کلی تهران را بدون در نظر گرفتن مقتضیات این کلانشهر اجرا کرد. ما نیاز به یک نگاه ۵ پله بالاتر داریم تا جایگاه واقعی خراسان را در منطقه ترسیم کنیم.
مظفری با اشاره به ضعفهای موجود در زنجیره خدمات بیان کرد: حیات و ممات اقتصاد مشهد به گردشگر و زائر وابسته است. چرا نباید راننده تاکسی ما آموزشدیده باشد؟ چرا در رستورانهای ما نباید پرسنل مسلط به زبان عربی و انگلیسی حضور داشته باشند؟
استاندار خراسان رضوی همچنین عنوان کرد: ما از فضای بینالمللی فاصله گرفتهایم و باید بهسرعت خود را برای آیندهای نزدیک که شاهد تحولات مثبت و حضور گستردهتر گردشگران به خصوص گردشگران خارجی خواهیم بود، آماده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش، با ذکر مثالی از ظرفیتهای مغفول مانده استان تصریح کرد: متأسفانه ما از فضاهای غیر زیارتی و تاریخی بهرهبرداری اقتصادی نکردهایم. به طور مثال بنای تاریخی رباط شرف به عنوان یکی از بزرگترین رباطهای خشتی جهان، به تنهایی میتواند میلیاردها تومان درآمد ماهانه ایجاد کند و اشتغال بیافریند، اما ما حتی خودمان هم به عنوان خراسانی کمتر به آن سر زدهایم.
مظفری با مقایسه ظرفیتهای استان با رویدادهای مذهبی در کشورهایی مانند آلمان اظهار کرد: اقتصاد رویداد محور باید در مشهد فعال شود. ما رویداد بزرگی مانند سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور را داریم که میتواند میلیونها علاقهمند را جذب کند اما بهرهبرداری اقتصادی و فرهنگی ما از آن ناچیز بوده است.
استاندار خراسان رضوی یکی از مهمترین مصوبات مورد نیاز را تعیین تکلیف درآمدهای ارزی دانست و گفت: در صحبتی که با رئیسجمهور داشتم، ایشان نیز بر این نکته تأکید داشتند که باید از گردشگر خارجی ارز دریافت شود.
وی در قسمتی از سخنان خود به مشکل ارز در مشهد اشاره کرد و افزود: نباید خودمان را از درآمد ارزی در مشهد که شهری زیارتی و گردشگری است، محروم کنیم و راه پیدا کنیم. حتی میتوان این موضوع را از همین امسال آغاز کرده و از همین ایام ماه مبارک رمضان و نوروز پیش رو، سیستم بانکی و هتلهای ما، فرآیند دریافت ارز از مسافران خارجی را اجرایی کنند.
مظفری ادامه داد: هتلها نیز باید خدماتی در تراز استاندارد ارائه دهند و در مقابل، هزینه را به صورت ارزی دریافت کنند تا درآمد ارزی کشور و استان تقویت شود.
استاندار خراسان رضوی بر لزوم ایجاد فضای پرنشاط و قانونمند در ایام نوروز تأکید کرد و گفت: امسال باید شادیهای مشروع را ترویج کنیم و جشنوارههای متنوع و طبیعتگردی را برای مردم و زائران تدارک ببینیم.
وی با اشاره به تفاهم با فرماندهی انتظامی کشور نیز عنوان کرد: مشهد باید در فرهنگ ترافیکی الگو شود. با استفاده از تجهیزات هوشمند و تشویق رانندگان قانونمدار، میتوانیم نظم ترافیکی شهر را متحول کنیم.
مظفری تأکید کرد: نباید برای حل هر مسئلهای منتظر تهران بمانیم. بسیاری از گرهها با تصمیمات استانی و هماهنگی های بین دستگاهی باز میشود.
