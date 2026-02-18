خبرگزاری مهر، گروه استان ها_ الهام سرگزی: رقابتهای لیگ برتر فوتبال زنان در حالی چند روزی است به پایان رسیده که رقابت تیمهای استان کرمان تا آخرین مسابقه برای کسب جام جذاب و دیدنی دنبال شد.
خاتون بم و گلگهر سیرجان که جزو مدعیان اصلی کسب جام بودند امسال رقابت نزدیکتری را با هم دنبال کردند. هرچند در طول فصل رقبای دیگر هم شانس رقابت در بالای جدول داشتند امت در هفتههای پایانی این خاتون و گلگهر بودند که شانس قهرمانی داشتند.
خاتون بم باز هم در رکوردها اولین بود
خاتون بم که سالهاست یکه تاز فوتبال زنان است امسال نیز بهعنوان مدافع قهرمانی در حالی پای به میدان گذاشته بود که جداشدن برخی از ستارههایش نگرانیهایی برای این تیم ایجاد کرده بود؛ اما خاتون خیلی زود با مرضیه جعفری نقش اول تمام قهرمانیهای این سالهایش جمع شد و توانست خریدهای مطمئنی هم به تیمش اضافه کند.
خریدهایی که نشان داد اگرچه برخی ستارههایش رفتند؛ اما باز هم خاتون را با مرضیه جعفری قهرمان لیگ برتر فوتبال زنان کرد تا بمیها ۱۲ امین قهرمانی خود را در فوتبال زنان جشن بگیرند؛ قهرمانی که البته رنگوبوی دیگری داشت.
خاتون در فصلی که گذشت از ۱۸ بازی خود ۱۶ پیروزی، یک تساوی و یک باخت به دست آورد تا با ۴۹ امتیاز در رده اول جدول قرار بگیرد و دوازدهمین قهرمانی خودش را به دست بیاورد.
از طرفی خاتونیها با تنها ۸ گل خورده و زدن ۵۷ گل به رقبا بهترین خط دفاع لیگ و بهترین خط حمله لیگ را نیز بهنام خود زدند.
از نکات نگران کنده برای خاتون اما زمزمههای مشکلات مالی این تیم است و بارها صحبتهایی برای تغییر اسپانسر این تیم مطرح شده و باید دید این تیم فصل آینده آیا در لیگ برتر حضور دارد؟ و اگر حضور دارد زیر مجموعه چه بخشی از بم خواهد بود؟
گلگهر در تمام رکوردها بعد خاتون، افسانه چترنور خانم گُل شد
گلگهر گردن کلفت ترین رقیب خاتون در این فصل بود. تیمی که تا آخرین بازی پابهپای خاتون آمد و با ۲ امتیاز کمتر از این تیم در رده دوم قرار گرفت تا دومین سالی باشد که شاگردان مریم جهان نجاتی در کسب جام ناکام بودهاند.
تیم فوتبال زنان گلگهر که در مقایسه با سایر تیمهای زنان از ساز و کار بهتری برخوردار است و امکانات این تیم همانند تیم مردان این باشگاه بوده و حمایت خوبی هم از این تیم شده بود امسال هم در جنگ با خاتون شکست خورد تا در تمامی رکوردها به جز خانم گُلی بعدازاین تیم باشد.
شاگردان مریم جهان نجاتی با ۹ گل خورده و ۵۰ گل زده بعد از تیم مرضیه جعفری دومین خط دفاع و خط حمله لیگ را در اختیار دارند.
این تیم اگرچه برابر تمام رقبای خود برتر بوده؛ اما باز هم برابر رقیب دیرینه خود یعنی خاتون کم آورده جایی که در بازی رفت با نتیجه ۴ بر ۳ بازی را به خاتون واگذار کرده و در بازی برگشت نیز بهتساوی مقابل این تیم رسیده است.
تساوی برابر سپاهان نیز مزید بر علت شد تا تیم فوتبال زنان گلگهر سیرجان با ۲ امتیاز کمتر نسبت به خاتون در جایگاه دوم لیگ برتر فوتبال زنان قرار بگیرد.
تنها جایی که گلگهر بازی را از خاتون برده است در کسب عنوان خانم گلی است و افسانه چترنور ملیپوش این تیم که یکی از فصلهای درخشان خود را سپری کرده است با زدن ۲۵ گل عنوان خانم گلی هجدهمین دوره از رقابتهای لیگ برتر فوتبال زنان را کسب کرد.
افسانهای که اگرچه گلزنیهایش نتوانست به تیمش برای قهرمانی کمک کند؛ اما به تمام تیمهای لیگ گل زده است.
او برای سومین بار خانم گل فوتبال ایران شد؛ خانم گل امسال لیگ برتر فوتبال زنان نیمی از گلهای گلگهر را بهتنهایی به ثمر رساند تا نقشی ویژه در دومی تیم سیرجانی ایفا کرده باشد.
