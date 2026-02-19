محسن واعظی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پویش «زندگی با آیهها» حدود سه سال پیش با تدبیر ریاست سازمان تبلیغات اسلامی آغاز شد و اگرچه نقطه اوج آن ماه مبارک رمضان است، اما در طول سال نیز جریان دارد. خوشبختانه استان قزوین در دو سال گذشته با استقبال مردم، جزو سه استان برتر کشور در این پویش بوده و در بخش نوجوانان و دانشآموزان نیز برای دو سال متوالی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
وی با قدردانی از همراهی آموزشوپرورش استان افزود: این موفقیتها حاصل همکاری نهادهای فرهنگی و حضور پررنگ مردم است. امروز این پویش صرفاً یک برنامه سازمانی نیست، بلکه به یک حرکت مردمی تبدیل شده و خود مردم راهبری آن را بر عهده دارند.
معاون رسانه ادارهکل سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: امسال نیز همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، پویش «زندگی با آیهها» بهصورت رسمی آغاز شده و هر روز یک سؤال قرآنی بر اساس آیه منتخب همان روز مطرح میشود که علاقهمندان میتوانند در آن شرکت کنند.
واعظی درباره نحوه مشارکت مردم توضیح داد: علاقهمندان برای پیوستن به این پویش میتوانند عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۸۹ ارسال کنند. پس از آن، پیامکی برای عضویت در کانال «رسانستان قزوین» ارسال میشود که مرجع اصلی محتوای پویش «زندگی با آیهها» است و تمام مطالب، توضیحات و محتوای مورد نیاز در اختیار مخاطبان قرار میگیرد.
وی با اشاره به نقش «سفیران آیهها» در گسترش این حرکت قرآنی گفت: انتظار ما این است که هر شرکتکننده در پویش، به یک سفیر آیه تبدیل شود؛ سفیری که در محله، خانه، مدرسه یا فضای مجازی، مفاهیم آیات را به دیگران منتقل کند. علاقهمندان میتوانند با جستوجوی عنوان «سفیر آیهها» در فضای مجازی وارد سامانه مربوطه شوند و پس از ثبتنام، از محتوای متنوع شامل کتاب، فیلم، موشن و حتی دستیار هوش مصنوعی برای ترویج آیات استفاده کنند.
واعظی افزود: سفیران آیهها با تشکیل محافل کوچک چندنفره، آیه روز را تلاوت کرده، معنای آن را بیان میکنند و با استفاده از محتوای آماده، زمینه گفتوگو و انس بیشتر با قرآن را فراهم میسازند. همچنین هر سفیر میتواند دیگران را نیز به این حرکت دعوت کند تا این زنجیره نورانی گسترش یابد.
معاون رسانه ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین با تأکید بر ملی بودن این پویش خاطرنشان کرد: «زندگی با آیهها» یک حرکت سراسری است و آیات منتخب در تمام استانهای کشور یکسان بوده و گفتمان قرآنی مشترکی در سطح ملی شکل میگیرد.
وی در پایان گفت: همزمان با اجرای این پویش، از ابتدای ماه مبارک رمضان تا پایان ماه، نمایشگاهی با محوریت «زندگی با آیهها» در محل ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین برپا شده است و علاقهمندان میتوانند از این نمایشگاه و محتوای قرآنی آن بهرهمند شوند.
