معرفی برگزیدگان جایزه ملی روایت پیشرفت/ جایزه ویژه به کدام کتاب رسید؟

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جایزه ملی کتاب روایت پیشرفت با هدف شناسایی و تقویت جریان روایتگری مکتوب از تجربههای پیشرفت ایران معاصر برگزار میشود؛ جریانی که میکوشد فراتر از گزارشهای آماری و توصیفهای سطحی، «مسیر پیشرفت» را از خلال روایت انسان، تجربه و معنا بازخوانی کند. در این دوره، بخش کتاب جشنواره بر اساس آثار رسیده به دبیرخانه و با توجه به تنوع موضوعی آنها، در پنج حوزه اصلی سامان یافته است: دفاعی و حکمرانی، علمی و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، کودک و نوجوان و مطبوعات و مجلات. برای هر یک از این بخشها، دو داور متخصص در نظر گرفته شده است تا ارزیابی آثار با دقت علمی، شناخت ادبی و اشراف محتوایی انجام گیرد. دبیری این بخش برعهده مهدی مرادی بود.
در مجموع بیش از ۱۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده است که از بین این آثار تعداد ۸۰ اثر توسط شورای انتخاب به مرحله داوری راه یافتهاند.
بخش کتاب:
دفاعی و حکمرانی:
برگزیده ویژه هیأت داوران: مرد ابدی ـ معصومه سپهری ـ نشر شهید کاظمی
برگزیده: دینامیک بهروز ـ نصرتالله محمودزاده ـ روایت فتح
شایسته تقدیر: لب خط ـ سمیه جمالی ـ ۲۷ بعثت
علمی و فناوری و صنعت:
برگزیده: شهر زیرزمینی تهران چگونه ساخته شد؟ ـ حجتالاسلام سعید فخرزاده ـ سوره مهر
شایسته تقدیر: آبی نفتی ـ مهدی نورمحمدزاده ـ راهیار
فرهنگی و اجتماعی:
برگزیده: عملیات اکران ـ مرتضی بیابانگرد ـ راهیار
شایسته تقدیر: سرزمین پسته ـ سیدمجتبی حسینی ـ سوره مهر
کودک و نوجوان:
برگزیده: قاف اقیانوس ـ محمدرضا شرفی خبوشان ـ معارف
شایسته تقدیر: سردسته صمپزفها ـ زهرا عوضبخشی ـ شهید کاظمی
مطبوعات و مجلات:
برگزیده: گیلسو ـ نرجس توکلی ـ حوزه هنری
شایسته تقدیر: سها ـ پژمان عرب ـ مرکز امور زنان سازمان تبلیغات
ناشر برتر:
نشر شهید کاظمی / حمید خلیلی
بخش خبر و مطبوعات گزارش:
برگزیده: مرضیه حسن پور، خبرگزاری فارس
شایسته تقدیر: سعدانه طباطبایینیا، خبرگزاری مهر
دیپلم افتخار: فاطمه سلمانی، خبرگزاری دانشجو
مصاحبه:
برگزیده: دانش بنیانها، خبرگزاری ایرنا
شایسته تقدیر: مهتاب چابوک، خبرگزاری مهر
دیپلم افتخار: لیلا قربانی، خبرگزاری فارس
گرافیک خبر:
برگزیده: علی حبیب الهی
شایسته تقدیر: خبرگزاری ایکنا
دیپلم افتخار: خبرگزاری تسنیم
عکس خبری:
برگزیده: مهدی پور عرب، خبرگزاری ایرنا
شایسته تقدیر: مسعود نظری، خبرگزاری فارس
دیپلم افتخار: علی معرف، خبرگزاری ایرنا
فیلم خبری:
برگزیده: مهدی مرزبانی، خبرگزاری فارس
شایسته تقدیر: مجتبی شاهسونی، خبرگزاری صداوسیما
دیپلم افتخار: عاطفه گودینی، خبرگزاری صداوسیما
بخش فعالان فضای مجازی مقاومت و اقتدار:
رتبه اول: میکرورسانه اسکرین شات
رتبه دوم: صفحه سرباز پی او وی
سرگرمی و طنز:
رتبه اول: حسین جنتی
رتبه دوم: مجموعه دیبیسی
رتبه سوم: صفحه دینبین
هویت ملی و انسان ایرانی:
رتبه اول: صفحه سید خارجی
رتبه دوم: صفحه زن آفرید
رتبه سوم: میکررسانه یارش
صنعتی علمی:
رتبه اول: روایت گمشده
رتبه دوم: انقلاب ما
رتبه سوم: عرفان بهرامی
میکرو رسانه:
رتبه اول: کبریت مدیا
رتبه دوم: آقای میکس
انسان رسانه:
رتبه اول: سیدمحمدحسین خیرالامور
رتبه دوم: سعید حیدری (سعیدیسم)
رتبه سوم: محمد جبارپور
بینالملل:
رتبه اول: ابوجود (تیکتاکر مشهور عراقی)
رتبه دوم: زینب عواضه (بلاگر مشهور لبنانی)
جایزه ویژه هیأت داوران به شخصیت اثرگذار فضای مجازی:
المیرا شریفی و مصطفی خوشچشم
بخش تبلیغ دینی و هیأت هیئتها:
برگزیده: هیئت الرضا (ع)
شایسته تقدیر: هیئت دانشجویی الزهرا س دانشگاه صنعتی شریف
مبلغین:
برگزیده: حجتالاسلام حمزه وطنفدا
شایسته تقدیر: مهدی افراز
مداحان:
برگزیده: سیدمحمدرضا نوشهور
بخش رویدادهای فرهنگی اردوها:
برگزیده: اردو توقف ممنوع (تشکل مجمع دفاتر فرهنگی دانشگاه علم و صنعت)
شایسته تقدیر: اردو خط فناوری (بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف)
محافل هماندیشی:
برگزیده: نشستهای ایده ایران (محسن دنیوی از پژوهشکده فرهنگ و هنر)
شایسته تقدیر: نشستهای سرای هنر و اندیشه اصفهان (سها) (حجتالاسلام امیر نجاتبخش)
جشنوارهها:
برگزیده: جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی
شایسته تقدیر: جشنواره روایتگران نوجوان پیشرفت (سازمان فرهنگی هنری شهرداری منطقه ۱۴)
برگزیده: مهندس کریمی
بخش سینما و تلویزیون سینما:
برگزیده: فیلم سینمایی «اسفند» به کارگردانی دانش اقباشاوی
سریال:
برگزیده: سریال ذهن زیبا – سید محمدرضا خردمندان
شایسته تقدیر: سریال رخنه – علی غفاری
مستند:
برگزیده: مستند مارال – محمدرضا گودرزی مهر
شایسته تقدیر: مستند کاتالیست- دامون جوادی
برنامه تلویزیونی:
برگزیده: برنامه تلویزیونی خانه- تهیهکننده: ناصر عالمی و یاسر عالمی
شایسته تقدیر: برنامه تلویزیونی برپا- تهیهکننده: سیدحمید امامی
پویا نمایی:
برگزیده: IRON DUMB اثر حسن اسدی
برگزیده: ماجراهای نوید به کارگردانی محمدمهدی محسنی
بخش صنایع فرهنگی و خلاقبازی و سرگرمی:
شایسته تقدیر اول: گروه «بازیهای زیبای سرزمین من» با مدیریت علی جاودان فرد برای بازیهای رومیزی «موشک بارون» و «اَتُمیک»
شایسته تقدیر دوم: گروه «بازی ماندگار» با مدیریت محمد قدیمی برای بازیهای پرونده معمایی «ترور» و «0079»
محصولات و هدایای فرهنگی:
شایسته تقدیر: گروه «سیره» با مدیریت سیدحسام الدین رایگانی برای محصولات «پالایشگاه زنده» و «پالایشگاه طلایی»
بخش شعر و آهنگ و نماهنگ ترانه و شعر:
برگزیده (شعر): فاطمه عارف نژاد از قم - حسن خسروی وقار از قم
شایسته تقدیر (شعر):میثم داودی از قم - عباس همتی از قزوین
سرود و جمعخوانی:
برگزیده: سرود «وطن» / سازنده آهنگ: علیرضا یوسفبهشتی؛ سرپرست گروه سرود: احسان قرچک
شایسته تقدیر: سرود «مثل طالب» / سازنده آهنگ: احمد کوشان؛ سرپرست گروه سرود طریق القدس بندر دَیِّر استان بوشهر
لوح افتخار: از سازندگان آهنگ «تا آخرش هستیم»، «طاهر دهپهلوان» و «حسین نصیری» و «سعید دلیر» تقدیر میشود.
ترانه و تصنیف:
برگزیده: سرود «خدا قوت دلاور» / تهیهشده در «مرکز شعر، موسیقی و سرود صداوسیما»
شایسته تقدیر: سرود «وطن» / تهیهشده در «مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی»
نماهنگ:
برگزیده: نماهنگ «قرعه» / تهیهشده در «موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی»
شایسته تقدیر: نماهنگ «قاف» / تهیهشده در «مرکز آفرینشهای هنری بسیج قم»
لوح افتخار: نماهنگ «کریمآباد» / محصول مشترک «سازمان سینمایی سوره» و «موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی»
بخش آموزش و پژوهش:
آموزش: برگزیده اول: مجموعه کتاب «از ایرانمان دفاع میکنیم» به همت سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی (علی لطیفی، رئیس سازمان)
برگزیده دوم: مجموعه مجلات رشد به همت سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی (با دعوت از محمدصالح مذنبی)
پژوهش:
برگزیده اول: اندیشکده قصد –حمیدرضا مقصودی
برگزیده دوم: پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع)– حجتالاسلام سیدعلی موسوی
