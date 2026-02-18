۴۰ محکوم به قصاص امسال در مازندران بخشیده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در سومین همایش ستاد استانی صبر در مازندران از ایجاد صلح و سازش در سه پرونده قصاص همزمان با برگزاری این همایش خبر داد و گفت: با استعانت از خداوند متعال و در راستای ترویج فرهنگ صلح و آشتی در آستانه ماه مبارک رمضان، سه فقره پرونده قتل که منجر به حکم قصاص شده بود، با گذشت بزرگوارانه اولیای دم به سازش ختم شد و با تلاش صلح یاران از ابتدای سال تا کنون ۴۰ محکوم به قصاص از اجرای حکم رهایی یافتند.

رئیس کل دادگستری مازندران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر اظهار کرد: قدرت، ابهت، آسایش وامنیت امروز کشور مرهون رشادت‌ها وجان نثاری شهدا و ایثار گران است و ما قدردان خون شهدای انقلاب هستیم.

پوریانی با اشاره به اهمیت جایگاه عفو در آموزه‌های دینی و ملی افزود: با پیگیری‌های مکرر اعضای شورای حل اختلاف، مددکاران زندان و ریش‌سفیدان ونقش محوری صلح‌یاران وبا برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش و استفاده از ظرفیت خیرین، اولیای دم رضایت قطعی و بی‌قید و شرط خود برای ۶۸ پرونده قصاص در سال گذشته را اعلام کردند.

رئیس دادگستری مازندران تأکید کرد:توسعه فرهنگ صلح و سازش نه تنها باعث کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود، بلکه کینه و عداوت را در جامعه ریشه‌کن کرده و امنیت پایدار را تقویت می‌کند.

وی ضمن قدردانی از فداکاری اولیای دم، ابراز امیدواری کرد که سنت حسنه گذشت در سطح استان با تلاش و مجاهدت‌های همکاران قضایی وهمکاران مرکز حل اختلاف بیش از پیش نهادینه شود تا شاهد جامعه‌ای مبتنی بر برادری و عطوفت باشیم.