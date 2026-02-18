۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

۴۰ محکوم به قصاص امسال در مازندران بخشیده شدند

ساری - رئیس کل دادگستری استان مازندران از ایجاد صلح و سازش در سه پرونده قصاص خبر داد و گفت: با تلاش صلح یاران از ابتدای سال تاکنون ۴۰ محکوم به قصاص از اجرای حکم رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در سومین همایش ستاد استانی صبر در مازندران از ایجاد صلح و سازش در سه پرونده قصاص همزمان با برگزاری این همایش خبر داد و گفت: با استعانت از خداوند متعال و در راستای ترویج فرهنگ صلح و آشتی در آستانه ماه مبارک رمضان، سه فقره پرونده قتل که منجر به حکم قصاص شده بود، با گذشت بزرگوارانه اولیای دم به سازش ختم شد و با تلاش صلح یاران از ابتدای سال تا کنون ۴۰ محکوم به قصاص از اجرای حکم رهایی یافتند.

رئیس کل دادگستری مازندران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر اظهار کرد: قدرت، ابهت، آسایش وامنیت امروز کشور مرهون رشادت‌ها وجان نثاری شهدا و ایثار گران است و ما قدردان خون شهدای انقلاب هستیم.

پوریانی با اشاره به اهمیت جایگاه عفو در آموزه‌های دینی و ملی افزود: با پیگیری‌های مکرر اعضای شورای حل اختلاف، مددکاران زندان و ریش‌سفیدان ونقش محوری صلح‌یاران وبا برگزاری جلسات متعدد صلح و سازش و استفاده از ظرفیت خیرین، اولیای دم رضایت قطعی و بی‌قید و شرط خود برای ۶۸ پرونده قصاص در سال گذشته را اعلام کردند.

رئیس دادگستری مازندران تأکید کرد:توسعه فرهنگ صلح و سازش نه تنها باعث کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود، بلکه کینه و عداوت را در جامعه ریشه‌کن کرده و امنیت پایدار را تقویت می‌کند.

وی ضمن قدردانی از فداکاری اولیای دم، ابراز امیدواری کرد که سنت حسنه گذشت در سطح استان با تلاش و مجاهدت‌های همکاران قضایی وهمکاران مرکز حل اختلاف بیش از پیش نهادینه شود تا شاهد جامعه‌ای مبتنی بر برادری و عطوفت باشیم.

کد خبر 6753025

