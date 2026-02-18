به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی با اعلام این خبر ، اظهار کرد: دو فقره از این سازشها در ارومیه و یکی دیگر در حوزه قضایی خوی صورت گرفت و در هر سه پرونده، احکام قصاص نفس محکومان صادر و با تایید دیوان عالی کشور در آستانه اجرا قرار داشتند.
وی ادامه داد: برای تحقق سازش و اخذ رضایت از اولیای دم، روسای دادگستری، دادستانها، اعضای شوراهای حل اختلاف مستقر در زندانها، هستههای جهادی بخشایش، مددکاران زندان و خیرین این شهرستانها شبانه روزی و جهادی تلاش کردند.
عتباتی گفت: با این سازشها، سازشهای قتل عمد استان در سال جاری به عدد بیست و چهار رسید و امید است این روند تا پایان سال ادامه داشته و در ماه مبارک رمضان نتایج پر خیرو برکت آن را شاهد باشیم.
