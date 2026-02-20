به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین هفته از رقابت های فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور در حالی از امروز جمعه با برگزاری ۴ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری می شود که هر یک از این بازی ها نه تنها نقش اساسی در جایگاه تیم ها دارد بلکه ادامه حضور برخی سرمربیان لیگ برتری نیز ارتباط مستقیم با این بازی ها دارد.

گل گهر برای صدر می‌جنگد

نخستین بازی هفته در ابتدای ماه مبارک رمضان بین تیم های فوتبال چادرملو اردکان و گل گهر سیرجان برگزار می شود. چادرملو اردکان که با پیروزی روحیه بخش خود توانست بار دیگر در بالای جدول عرض اندام کند مقابل گل گهر سیرجانی قرار می گیرد که با پیروزی دلچسب ۳ بر یک مقابل پرسپولیس در هفته گذشته به صدر جدول رسید و حالا برای ماندن در رتبه نخست دنبال بردی دیگر در یزد است. دیداری که با حضور تماشاگر برگزار می شود تا هواداران دو تیم به تشویق بازیکنان خود بپردازند و شانس خود را برای ماندن در بالای جدول بیازمایند.

فجر همچنان صفر و صد می ماند؟

تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز امروز در حالی مقابل شمس آذر بازی می کند که به طرز عجیبی همچنان آمار برد و باخت متوالی و سینوسی خود را حفظ کرده است تا شاگردان پیروز قربانی قبل از بازی امروز با 27 امتیاز در رده هشتم حضور داشته باشند. تیمی که اگر طبق همین روند صفر و صد بخواهد حرکت کند باید در خانه مقابل شمس آذر به پیروزی برسد. این در حالی است که قزوینی ها برای بقای خود در لیگ برتر چیزی جز امتیاز گرفتن از بازی مهم خود در شیراز نمی خواهند تا جدال دو تیم اهمیت دو چندانی پیدا کند.

پرسپولیس به دنبال خروج از بحران زمستانی

بدون شک مهم ترین بازی امروز بین پرسپولیس و خیبر خرم‌آباد در حالی برگزار می شود که سرخپوشان نتیجه ای جز پیروزی نمی تواند این تیم را از بحران زمستانی خارج کند. ۴ شکست و ۲ پیروزی تنها دستاورد سرخ ها در دور برگشت بوده است تا اوسمار روی لبه تیغی بیفتد که از این پس، هر امتیازی از دست برود پرسپولیس یک گام دیگر از قهرمانی جدا می شود و سرخ ها بدون جام در فصل جاری خواهند بود.

بازگشت محمد عمری و امید عالیشاه بهترین خبر برای کادرفنی تیمی است که به هر طنابی برای خروج از چاه ناکامی پنجه می کشند. در سوی دیگر میدان هم خیبر با ادامه روند پر فراز و نشیب خود، با شایعات اولتیماتوم به مهدی رحمتی روبرو شده است تا این بازی، فرصت آخر سرمربی تیمی باشد که به دلیل محرومیت نمی تواند روی نیمکت بنشیند اما برای بقای خود چاره ای جز گرفتن امتیاز از پرسپولیس در ورزشگاه پاس تهران ندارد.

باخت دیگر اثر ندارد!

دیدار آلومینیوم اراک و پیکان تهران برای هر دو تیم حائز اهمیت است. آلومینیوم که روزهای سختی را پشت سر می گذارد و به جای بهبود جایگاهش نسبت به فصول گذشته، حالا باید برای بقا مقابل خودروسازان بجنگد.

بازی همسایه ها که تنها یک امتیاز با هم تفاضل دارند و رتبه های ۱۲ و ۱۳ را در اختیار دارند درمانی جز برد نمی تواند به کمک آنها بیاید. بازی ۶ امتیازی که اگر بازنده داشته باشد می تواند کار را برای هر دو تیم در ادامه لیگ، سخت تر از همیشه کند.

برنامه بازی های امروز جمعه هفته بیست و دوم لیگ برتر:

* چادرملو اردکان- گل‌گهر سیرجان ؛ ساعت ۱۸:۴۵

* فجر سپاسی - شمس‌آذر قزوین؛ ساعت ۱۸:۴۵

* پرسپولیس - خیبر خرم‌آباد؛ ساعت ۱۹

* آلومینیوم اراک-پیکان ؛ ساعت ۱۹