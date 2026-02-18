۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

امین رشیدلمیر سرمربی تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان شد

رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی با صدور حکمی عضو سابق تیم ملی کشتی ایران را به عنوان سرمربی تیم کشتی دانشجویان انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوری با صدور حکمی امین رشیدلمیر را به عنوان سرمربی تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران انتخاب کرد.

رشید لمیر عضو سابق تیم ملی کشتی ایران است که عناوین قهرمانی آسیا، نایب قهرمانی جهان و بازوبند پهلوانی کشور را در چندین دوره در اختیار دارد.

وی که دارای دکتری تخصصی مدیریت در ورزش است به عنوان دانشیار دانشگاه نیشابور، سرمربی تیم ملی کشتی پهلوانی و قهرمانی، نایب رئیس فدراسیون زورخانه ای و کشتی پهلوانی، مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی، رئیس کمیته کشتی پهلوانی قاره آسیا، رئیس انجمن زورخانه و کشتی پهلوانی وزارت علوم، رئیس انجمن کشتی پهلوانی کشور و ... فعالیت کرده است.

