به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان در نشست هم‌اندیشی فرمانداران خراسان جنوبی در حوزه های اقتصادی با مرور مهم‌ترین تحولات سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: امسال شاهد رویدادهای متنوع و اثرگذاری در استان بودیم که برخی از آن‌ها پس از گذشت دو دهه از استان شدن خراسان جنوبی برای نخستین‌بار محقق شد.

مرز؛ کانون توسعه نه صرفاً گذرگاه

وی با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران و افغانستان در استان افزود: این رویدادها آثار عمیق کوتاه‌مدت در حوزه اقتصادی و آثار بلندمدت در سایر بخش‌ها خواهد داشت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: ظرفیت مرز را در عمل به خدمت گرفتیم؛ به جای آنکه مرز صرفاً یک گذرگاه تلقی شود، آن را به عنوان مقصد و کانون توسعه تعریف کردیم که می‌تواند ابتدا شهرستان‌های مرزی و سپس کل استان و حتی کشور را منتفع کند.

ذاکریان گفت: این اقدام برای نخستین‌بار در تاریخ حکمرانی جمهوری اسلامی ایران رخ داد و نشان داد که در سطح کلان کشور نیز نقش مرزها در توسعه استان‌های مرزی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

وی از برگزاری رویداد «ایران جان» به عنوان یکی از اتفاقات مهم برای حوزه اقتصادی استان یاد کرد و افزود: این رویداد از منظر اقتصادی، خراسان جنوبی را سال‌ها به جلو برد؛ چراکه هنوز در برخی سطوح ملی شناخت دقیق و عمیقی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان وجود نداشت و این برنامه توانست بخشی از این خلأ را جبران کند.

اصلاح سیاست ارز ترجیحی

ذاکریان در ادامه به موضوع جابه‌جایی ارز ترجیحی و انتقال منافع آن به ذی‌نفعان نهایی اشاره کرد و گفت: طبق آمارهای منتشرشده، ۹۶ درصد تعهدات ارزی به کشور بازنگشته است و وجود رانت‌های سنگین و چند میلیارد دلاری در گذشته، انگیزه بازگشت کامل ارز را کاهش می‌داد.

وی با بیان اینکه زمانی که انتفاع شخصی جایگزین انتفاع عمومی شود، معیشت مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرد، افزود: در چنین شرایطی ناگزیر بودیم گام اصلاحی برداریم و دولت نیز در اقدامی شجاعانه این سیاست را اجرا کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: برای چهار ماه حساب سرپرستان خانوار شارژ شد و همزمان در استان اقدامات میدانی برای تأمین کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود احتمالی انجام گرفت.

افزایش قدرت خرید سه دهک پایین

ذاکریان با اشاره به آثار اجرای این سیاست بر معیشت مردم گفت: قدرت خرید دهک اول ۱۹ درصد، دهک دوم ۱۳ درصد و دهک سوم ۱۱ درصد افزایش یافت و میانگین رشد قدرت خرید در کشور نیز ۶.۴ درصد بوده است.

وی تأکید کرد: مبلغ پرداختی صرفاً برای جبران مابه‌التفاوت قیمتی کالاهای اساسی است و هدف آن بهبود معیشت و افزایش دسترسی سه دهک پایین جامعه به اقلام ضروری است؛ این رقم نیز در صورت لزوم قابل تعدیل خواهد بود.

تمرکز ۶۵ درصدی بودجه بر معیشت مردم

ذاکریان با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مجلس، اظهار داشت: بیش از ۶۵ درصد منابع بودجه بر معیشت مردم متمرکز شده که شامل حقوق و دستمزد، مستمری بازنشستگان و حمایت‌های یارانه‌ای است.

وی افزود: یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی تداوم خواهد داشت و حمایت از کودکان زیر پنج سال دارای سوءتغذیه و مادران نیازمند نیز برقرار است.

هفت ماه پایین ترین نرخ تورم کشور

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به روند نرخ تورم در استان گفت: خراسان جنوبی هفت ماه متوالی پایین‌ترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده که در تاریخ استان بی‌سابقه است.

ذاکریان خاطرنشان کرد: این موضوع به معنای ارزانی نیست، بلکه نشان‌دهنده مدیریت بهینه شرایط اقتصادی است؛ در حالی که نرخ تورم در برخی استان‌ها بین ۴۰ تا ۵۲ درصد در نوسان بوده، استان توانسته جایگاه مطلوب خود را حفظ کند.

پایین‌ترین نرخ بیکاری و فلاکت کشور

وی با اشاره به نرخ بیکاری ۳.۷ درصدی استان افزود: خراسان جنوبی همزمان پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور را نیز دارد.

ذاکریان ادامه داد: بر اساس شاخص فلاکت که ترکیبی از نرخ تورم و بیکاری است، استان با نرخ ۴۰.۸ درصد در پایین‌ترین سطح کشور قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با مقایسه وضعیت استان‌ها گفت: برخی استان‌ها از جمله خوزستان و سیستان و بلوچستان با تورم و بیکاری بالا مواجه‌اند، در حالی که خراسان جنوبی در کنار استان‌هایی مانند گیلان و تهران در وضعیت بهینه قرار دارد.

ذاکریان با بیان اینکه حضور میدانی استاندار و نظارت مستقیم بر بازار تأثیر ملموسی در کنترل قیمت‌ها داشته است، تصریح کرد: وقتی شخص اول استان بر قیمت کالاهای اساسی نظارت دارد، این پیام به کل زنجیره تأمین منتقل می‌شود و اثر خود را در بازار نشان می‌دهد.

جهش ۲۱ پله‌ای در محیط کسب‌وکار

ذاکریان با اشاره به شاخص ملی محیط کسب‌وکار اظهار داشت: در پاییز ۱۴۰۳ رتبه استان ۳۱ کشور بود، اما در پاییز ۱۴۰۴ به رتبه ۱۰ ارتقا یافت که نشان‌دهنده هم‌افزایی دستگاه‌ها و نقش‌آفرینی فرمانداران است.

وی افزود: البته انتظار می‌رود استان به جمع چهار یا پنج استان برتر کشور در این شاخص برسد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: استان در شاخص رضایتمندی فعالان اقتصادی موفق به کسب رتبه اول کشور شده که نتیجه کنترل تورم، حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار است.

جذب ۱۰۰ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸

ذاکریان با اشاره به عملکرد استان در جذب تسهیلات تبصره ۱۸ اظهار داشت: ۱۰۰ درصد تسهیلات تخصیصی جذب شده و حتی از ظرفیت منابع داخلی بانک‌ها نیز استفاده شده است.

وی افزود: در مجموع هزار و ۵۷ میلیارد تومان برای ۳30 طرح پرداخت شده که نقش مهمی در رونق اشتغال، حفظ واحدهای تولیدی، احیای واحدهای راکد و افزایش ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی داشته است.

خراسان جنوبی؛ مقصد جدید سرمایه‌گذاری خارجی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در استان گفت: در سال‌های گذشته تمرکز چندانی بر این حوزه وجود نداشت، اما امروز خراسان جنوبی به یکی از استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شده است.

ذاکریان تأکید کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر ایجاد اشتغال، در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز نقش مؤثری دارد و این رویکرد با جدیت ادامه خواهد یافت.

۱۸ پروژه مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در یک‌سال اخیر

ذاکریان با اشاره به دستاوردهای استان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در یک‌سال اخیر ۱۸ پروژه سرمایه‌گذاری خارجی در استان مصوب شده که از این تعداد، ۱۱ پروژه به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: این پروژه‌ها وابستگی به منابع ریالی استان ندارند، متکی به تسهیلات بانکی داخلی نیستند و منابع مالی آن‌ها به‌طور کامل توسط سرمایه‌گذار خارجی تأمین شده است؛ همین موضوع موجب شد در مدت‌زمان کوتاهی به بهره‌برداری برسند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به افتتاح یکی از این پروژه‌ها با حضور معاون رئیس‌جمهور در هفته گذشته، ادامه داد: برخی از این طرح‌ها در کمتر از هفت ماه به بهره‌برداری رسیده‌اند که در مقیاس سرمایه‌گذاری خارجی کم‌نظیر است.

رویکرد صادرات‌محور و تأمین مواد اولیه صنایع داخلی

ذاکریان تصریح کرد: این پروژه‌ها علاوه بر اشتغال‌زایی قابل توجه، رویکرد صادرات‌محور دارند و بخشی از آن‌ها نیز مواد اولیه صنایع داخلی کشور را تأمین می‌کنند که این موضوع نقش مهمی در تقویت زنجیره تولید دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده است، گفت: شرایط اقلیمی استان که پیش‌تر به‌عنوان یک چالش مطرح می‌شد، امروز به یک مزیت رقابتی در حوزه انرژی خورشیدی تبدیل شده است.

۶۰ درصد انرژی تجدیدپذیر استان از محل سرمایه‌گذاری خارجی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی اظهار داشت: امروز حدود ۶۰ درصد انرژی تجدیدپذیر استان از محل آورده سرمایه‌گذاران خارجی تأمین می‌شود که این موضوع در سطح کشور کم‌نظیر است.

ذاکریان افزود: نخستین نیروگاه خورشیدی ترکردار استان نیز در شهرستان خوسف افتتاح شد؛ نیروگاهی که با بهره‌گیری از فناوری به‌روز و متناسب با زاویه تابش خورشید طراحی شده و راندمان بالاتری نسبت به مدل‌های سنتی دارد.

وی گفت: در مردادماه امسال، شهرستان سربیشه به‌عنوان نخستین شهرستان بدون خاموشی کشور معرفی شد که ۱۷ مگاوات از برق آن توسط سرمایه‌گذار خارجی تأمین می‌شود.

هدف‌گذاری برای «استان بدون خاموشی»

ذاکریان تأکید کرد: با پروژه‌های در دست اجرا، چه از محل سرمایه‌گذاری خارجی و چه از طریق مشارکت مردم و منابع داخلی، این هدف‌گذاری را دنبال می‌کنیم که خراسان جنوبی به نخستین استان بدون خاموشی کشور تبدیل شود.

تسریع در پاسخ‌گویی؛ کلید افزایش بهره‌وری

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌وری زمانی در فرآیندهای اداری گفت: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه اقتصادی، زمان اجرای تصمیمات است؛ اگر پاسخ یک سرمایه‌گذار، حتی پاسخ منفی، سریع و شفاف ارائه شود، از اتلاف زمان و کاهش انگیزه جلوگیری می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: تسریع در پاسخ‌گویی و کاهش زمان بررسی پرونده‌ها می‌تواند شتاب سرمایه‌گذاری در استان را افزایش دهد و اجازه ندهد سرمایه‌گذاری از استان خارج شود.

ذاکریان در پایان خاطرنشان کرد: تداوم این توفیقات نیازمند هم‌افزایی، مشارکت و استمرار جلسات میدانی با فعالان اقتصادی، نخبگان بخش کشاورزی و حوزه‌های مختلف است و امیدواریم این موفقیت‌ها با همراهی همه مدیران اجرایی استان ادامه یابد.